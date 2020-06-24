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Seda Sayan: Gönüllü turizm elçisi olacağım
Seda Sayan, koronavirüs salgının ülkemizde etkili olmaya başlamasıyla İstanbul'dan ayrılarak Muğla Milas'ta bulunan yazlığına yerleşmişti. Bir yandan Bodrum'da vereceği konserlere hazırlanmaya başlayan Sayan, bütün yaz sezonunu burada geçireceğini söyledi. Milas'ın havasının kendisine enerji verdiğini belirten usta şarkıcı, buranın çok iyi korunması ve tanıtılması için gönüllü turizm elçisi olacağını belirtti.
Giriş Tarihi: 24.06.2020 13:53 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020 13:54
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