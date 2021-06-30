30 Haziran 2021, Çarşamba
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Cam Tavanlar’ın Leyla’sı Bensu Soral estetiksiz haliyle şoke etti! Böyle değişim görülmedi
Cam Tavanlar dizisinde canlandırdığı Leyla karakteriyle yeniden izleyici karşısına çıkan Bensu Soral, diziseverler tarafından mercek altına alındı. Ekranların en sevilen oyuncularından olan Soral güzelliğiyle de kendisine hayran bırakırken ortaya çıkan fotoğrafı şoke etti. Bensu Soral'ın estetiksiz halini görenler tanıyamadı.
Giriş Tarihi: 30.06.2021 17:38 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021 17:40
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