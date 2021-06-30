Cam Tavanlar’ın Leyla’sı Bensu Soral estetiksiz haliyle şoke etti! Böyle değişim görülmedi

Cam Tavanlar dizisinde canlandırdığı Leyla karakteriyle yeniden izleyici karşısına çıkan Bensu Soral, diziseverler tarafından mercek altına alındı. Ekranların en sevilen oyuncularından olan Soral güzelliğiyle de kendisine hayran bırakırken ortaya çıkan fotoğrafı şoke etti. Bensu Soral'ın estetiksiz halini görenler tanıyamadı.