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Haberler Galeri Cam Tavanlar’ın Leyla’sı Bensu Soral estetiksiz haliyle şoke etti! Böyle değişim görülmedi

Cam Tavanlar’ın Leyla’sı Bensu Soral estetiksiz haliyle şoke etti! Böyle değişim görülmedi

Cam Tavanlar dizisinde canlandırdığı Leyla karakteriyle yeniden izleyici karşısına çıkan Bensu Soral, diziseverler tarafından mercek altına alındı. Ekranların en sevilen oyuncularından olan Soral güzelliğiyle de kendisine hayran bırakırken ortaya çıkan fotoğrafı şoke etti. Bensu Soral'ın estetiksiz halini görenler tanıyamadı.

Giriş Tarihi: 30.06.2021 17:38 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021 17:40
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Cam Tavanlar’ın Leyla’sı Bensu Soral estetiksiz haliyle şoke etti! Böyle değişim görülmedi

Cam Tavanlar dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Bensu Soral, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Ekranların en beğenilen oyuncularından biri olan Soral'ın estetiksiz hali herkesi şoke etti.

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Cam Tavanlar’ın Leyla’sı Bensu Soral estetiksiz haliyle şoke etti! Böyle değişim görülmedi

İşte Bensu Soral ve birçok ünlü ismin estetik operasyonlarla yaşadığı inanılmaz değişim...

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Cam Tavanlar’ın Leyla’sı Bensu Soral estetiksiz haliyle şoke etti! Böyle değişim görülmedi

Burcu Özberk

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Cam Tavanlar’ın Leyla’sı Bensu Soral estetiksiz haliyle şoke etti! Böyle değişim görülmedi

Funda Arar

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Cam Tavanlar’ın Leyla’sı Bensu Soral estetiksiz haliyle şoke etti! Böyle değişim görülmedi