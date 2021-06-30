Mehmet Ali Erbil-Seda Sayan kavgasında yeni perde: "Konuşursam dostlukları kalmaz"

"SES KAYITLARINI AÇIKLARIM!"

Tartışma yaratan mesajı neden attığını da söyleyen Yüce, şu ifadelere yer verdi:

"O paylaşımı bana Mehmet Ali Erbil yaptırdı. Daha sonra kendisi paylaşımını sildi. Beni olayın ortasında bıraktı ama beni dahil ederse, ses kayıtlarına kadar hepsi mevcut. Hepsini açıklarım. Mehmet Ali Erbil beni aradı. 'Bir şey paylaşalım' dedi. 'Sen paylaş, ben de senden paylaşayım' dedi. Ben de bir yazı yazdım. Kendisinden onay aldım, paylaştım. Kendisi de benden alıp, paylaştı ama ben bu yazının Seda Sayan ile alakalı olduğunu bilmiyordum."

