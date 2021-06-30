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Mehmet Ali Erbil-Seda Sayan kavgasında yeni perde: "Konuşursam dostlukları kalmaz"

Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan tartışmasında sular durulmadı. Tolga Yüce, Instagram hesabından yaptığı 'geçmişi kirli' paylaşımıyla tartışmayı başlatırken Sayan yaptığı paylaşımla Erbil'e tecavüz suçlamasında bulunmuştu. İkili kısa süre içinde barışsa da polemiğin kilit ismi Tolga Yüce'den flaş bir açıklama geldi. Yüce "Ses kayıtlarını açıklarsam dostlukları kalmaz." dedi.

Giriş Tarihi: 30.06.2021 16:30 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021 16:32
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Mehmet Ali Erbil-Seda Sayan kavgasında yeni perde: Konuşursam dostlukları kalmaz

Şovmen Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan arasındaki "Geçmişi kirli" polemiği, gündemi uzun süre meşgul etmişti. İkilinin orta yolu bulmasının ardından olayların başlangıcında ilk paylaşımı yapan Tolga Yüce'den tartışma yaratacak itiraf geldi.

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Mehmet Ali Erbil-Seda Sayan kavgasında yeni perde: Konuşursam dostlukları kalmaz

Tolga Yüce, Erbil tarafından kullanıldığını belirtti: Sizlerin de bildiği üzere son günlerde gündemde olan, 'Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyor' şeklindeki paylaşımla alakalı gerçekleri sizlere açıklayacağım."

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Mehmet Ali Erbil-Seda Sayan kavgasında yeni perde: Konuşursam dostlukları kalmaz

"Gündemi işgal etmesi sebebiyle güncel açıklama yapma ihtiyacı hissetmiş bulunmaktayım. Üzerime atılan iftiraların asılsız ve hakkımdaki iddiaların gerçek dışı olduğu sizler tarafından da görülecektir" mesajını paylaştı.

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Mehmet Ali Erbil-Seda Sayan kavgasında yeni perde: Konuşursam dostlukları kalmaz

"SES KAYITLARINI AÇIKLARIM!"

Tartışma yaratan mesajı neden attığını da söyleyen Yüce, şu ifadelere yer verdi:

"O paylaşımı bana Mehmet Ali Erbil yaptırdı. Daha sonra kendisi paylaşımını sildi. Beni olayın ortasında bıraktı ama beni dahil ederse, ses kayıtlarına kadar hepsi mevcut. Hepsini açıklarım. Mehmet Ali Erbil beni aradı. 'Bir şey paylaşalım' dedi. 'Sen paylaş, ben de senden paylaşayım' dedi. Ben de bir yazı yazdım. Kendisinden onay aldım, paylaştım. Kendisi de benden alıp, paylaştı ama ben bu yazının Seda Sayan ile alakalı olduğunu bilmiyordum."

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Mehmet Ali Erbil-Seda Sayan kavgasında yeni perde: Konuşursam dostlukları kalmaz

"Benim Seda Hanım ile tanışıklığım olmamıştır. Kendisi saygı, sevgi duyduğum önemli bir sanatçıdır. Her şeyden önce bir anne. Mehmet Ali Erbil'in Seda Hanım ile ilgili bana attığı ses kayıtlarını açıklamak zorunda kalırsam Sayın Erbil ile hiç bir dostluğu kalmaz. Ve insanlar kınar."