30 Haziran 2021, Çarşamba
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Mehmet Ali Erbil-Seda Sayan kavgasında yeni perde: "Konuşursam dostlukları kalmaz"
Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan tartışmasında sular durulmadı. Tolga Yüce, Instagram hesabından yaptığı 'geçmişi kirli' paylaşımıyla tartışmayı başlatırken Sayan yaptığı paylaşımla Erbil'e tecavüz suçlamasında bulunmuştu. İkili kısa süre içinde barışsa da polemiğin kilit ismi Tolga Yüce'den flaş bir açıklama geldi. Yüce "Ses kayıtlarını açıklarsam dostlukları kalmaz." dedi.
Giriş Tarihi: 30.06.2021 16:30 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021 16:32
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