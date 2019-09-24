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Serap Çelikunal kimdir? Bir Zamanlar Çukurova oyuncusundan Müge Anlı'da şok sözler!
Müge Anlı'da oğlunu arayan oyuncu Serap Çelikunal kimdir? Bir Zamanlar Çukurova dizisinden hatırlanan Serap Çelikunal , Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. 24 yaşında bipolar hastası kayıp oğlunu arayan Serap Çelikunal'ın hikayesi yürek burktu. Serap Çelikunal , henüz 14 yaşındayken taksicilik yapan Nihat Çelikunal ile evlendi. Toplam 5 kez beşiz hamile kaldığını ifade eden Çelikunal , 22 yılda toplam 38 çocuk dünyaya getirdiğini kaydetti. Peki, Serap Çelikunal kimdir?
Giriş Tarihi: 24.09.2019 21:10 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019 21:12
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