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Serap Çelikunal kimdir? Bir Zamanlar Çukurova oyuncusundan Müge Anlı'da şok sözler!

Müge Anlı'da oğlunu arayan oyuncu Serap Çelikunal kimdir? Bir Zamanlar Çukurova dizisinden hatırlanan Serap Çelikunal , Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. 24 yaşında bipolar hastası kayıp oğlunu arayan Serap Çelikunal'ın hikayesi yürek burktu. Serap Çelikunal , henüz 14 yaşındayken taksicilik yapan Nihat Çelikunal ile evlendi. Toplam 5 kez beşiz hamile kaldığını ifade eden Çelikunal , 22 yılda toplam 38 çocuk dünyaya getirdiğini kaydetti. Peki, Serap Çelikunal kimdir?

Giriş Tarihi: 24.09.2019 21:10 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019 21:12
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Serap Çelikunal kimdir? Bir Zamanlar Çukurova oyuncusundan Müge Anlı'da şok sözler!

Serap Çelikünal kimdir? Serap Çelikünal kaç yaşında, nereli? Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Serap Çelikünal, Müge Anlı ile ile Tatlı Sert programında kayıp olan oğlunu aramasıyla gündeme oturdu. 24 yaşında kaybolan oğlunu arayan Serap Çelikünal, oğlunun bipolar hastası olduğunu ve kendisinden uzun zamandır haber alınamadığını kaydetti. Peki, Serap Çelikünal kimdir? İşte, Serap Çelikünal'ın yürek burkan hayat hikayesi…

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Serap Çelikunal kimdir? Bir Zamanlar Çukurova oyuncusundan Müge Anlı'da şok sözler!

Bir Zamanlar Çukurova'da rol alan Adanalı Serap Çelikunal, kayıp oğlunu aramak için geldiği Müge Anlı'da söyledikleriyle şaşkınlık yarattı. Çelikunal, toplamda 38 doğum yaptığını ve 28 çocuğunun öldüğünü söyledi.

24 yaşındaki Ramazan Çelikunal, 20 Ağustos günü evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

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Serap Çelikunal kimdir? Bir Zamanlar Çukurova oyuncusundan Müge Anlı'da şok sözler!

OĞLUNU ARAMAK İÇİN GELDİ

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan Serap Çelikunal, 24 yaşında kaybolan oğlunu aramak için Müge Anlı'nın programına başvurdu. Çelikunal, oğlunun Bipolar hastası olduğunu ve kendisinin yanından hiç ayrılmadığını söyledi.

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Serap Çelikunal kimdir? Bir Zamanlar Çukurova oyuncusundan Müge Anlı'da şok sözler!

"TOPLAMDA 38 DOĞUM YAPTIM"

9 yaşında tiyatroya başlayan ve uzun süredir oyunculuk yapan Serap Çelikunal, Çukurova Üniversitesi'nde memur olaral çalışan 24 yaşındaki oğlunu aramak için geldiği Müge Anlı'da çarpıcı itiraflarda bulundu. 14 yaşında eşine kaçtığını söyleyen Serap Çelikunal, toplamda 38 doğum yaptığını 28 çocuğunun öldüğünü söyledi.

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Serap Çelikunal kimdir? Bir Zamanlar Çukurova oyuncusundan Müge Anlı'da şok sözler!

"KAYINVALİDEMLE UYUDUM"

Çocuklarının eğitimi için elinden geleni yaptığını söyleyen Serap Hanım, hem çocuklarıyla ilgilenip hem de tiyatro eğitimine devam ettiğini söyledi. En büyük hayalinin gazetecilik olduğunu söyleyen Serap Çelikunal, eşini tanımadığını ancak kayınvalidesinin kendisini çok istediğini söyledi. Serap Çelikunal, kaçırıldığı gece eşiyle yatmadığını kayınvalidesi ile uyuduğunu söyledi.