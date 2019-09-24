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Diriliş Osman'ın başrol ismi Burak Özçivit herkesi şaşırttı! Yıllardır dizilerde boy gösteriyor ama...

Diriliş Osman dizisinde başrol olarak boy gösterecek olan Burak Özçivit'in yaşı gündem oldu. Uzun yıllardır Türk televizyonlarında çeşitli dizilerde rol alarak oyunculukta büyük bir tecrübeye sahip olan Burak Özçivit'in yaşını duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte ATV ekranlarında yayınlanacak olan Diriliş Osman dizisinde Osman Gazi karakterini canlandıracak olan Burak Özçivit'in hayrete düşüren yaşı...

Giriş Tarihi: 24.09.2019 21:19 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019 21:22
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Diriliş Osman'ın başrol ismi Burak Özçivit herkesi şaşırttı! Yıllardır dizilerde boy gösteriyor ama...

Peki, ünlü oyuncu Burak Özçivit kaç yaşında? İşte Burak Özçivit ve diğer ünlülerin yaşları...

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Diriliş Osman'ın başrol ismi Burak Özçivit herkesi şaşırttı! Yıllardır dizilerde boy gösteriyor ama...

KADİR İNANIR

15 Nisan 1949

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Diriliş Osman'ın başrol ismi Burak Özçivit herkesi şaşırttı! Yıllardır dizilerde boy gösteriyor ama...

HÜLYA AVŞAR

10 EKİM 1963

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Diriliş Osman'ın başrol ismi Burak Özçivit herkesi şaşırttı! Yıllardır dizilerde boy gösteriyor ama...

SEREN SERENGİL

06 Nisan 1971

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Diriliş Osman'ın başrol ismi Burak Özçivit herkesi şaşırttı! Yıllardır dizilerde boy gösteriyor ama...

Engin Altan Düzyatan

26 Temmuz 1979 (39 yıl yaşında)

Neslişah Alkoçlar

2 Aralık 1988 (30 yıl yaşında)