Diriliş Osman'ın başrol ismi Burak Özçivit herkesi şaşırttı! Yıllardır dizilerde boy gösteriyor ama...

Diriliş Osman dizisinde başrol olarak boy gösterecek olan Burak Özçivit'in yaşı gündem oldu. Uzun yıllardır Türk televizyonlarında çeşitli dizilerde rol alarak oyunculukta büyük bir tecrübeye sahip olan Burak Özçivit'in yaşını duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte ATV ekranlarında yayınlanacak olan Diriliş Osman dizisinde Osman Gazi karakterini canlandıracak olan Burak Özçivit'in hayrete düşüren yaşı...