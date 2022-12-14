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Haberler Galeri Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay'ı Feyza Civelek tığ gibi olmuştu! Feyza Civelek’ten dikkat çeken açıklama geldi! ‘Devrimizin midesizleştiği…’

Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay'ı Feyza Civelek tığ gibi olmuştu! Feyza Civelek’ten dikkat çeken açıklama geldi! ‘Devrimizin midesizleştiği…’

Hepimiz onu Adını Feriha Koydum dizisindeki şımarık zengin kızı Lara karakteriyle tanıdık. Şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek verdiği kilolarla yeni birine dönüştü. Oyuncu 78 kilodan 58'e inmişti. 25 yaşındaki Feyza Civelek, son olarak Etiler'de objektiflere yakalandı. Genç oyuncudan kilo itirafları peş peşe geldi! İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 14.12.2022 14:27 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 14:27
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Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay’ı Feyza Civelek tığ gibi olmuştu! Feyza Civelek’ten dikkat çeken açıklama geldi! ‘Devrimizin midesizleştiği…’

Adını Feriha Koydum, Güllerin Savaşı gibi dizilerle popülerlik kazanan, şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakteriyle seyirciyle buluşan genç oyuncu Feyza Civelek fazla kilolarından kurtulunca hayatı değişti. Oyuncu Feyza Civelek, verdiği kilolarla bambaşka birine dönüştü! Gören şaştı kaldı…

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Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay’ı Feyza Civelek tığ gibi olmuştu! Feyza Civelek’ten dikkat çeken açıklama geldi! ‘Devrimizin midesizleştiği…’

Ekranlara Kızılcık Şerbeti dizisiyle geri dönen Feyza Civelek'in fit görüntüsü görenleri şaşırtıyor. Civelek, önceki gün yılbaşı alışverişi için gittiği Etiler'de görüntülendi.

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Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay’ı Feyza Civelek tığ gibi olmuştu! Feyza Civelek’ten dikkat çeken açıklama geldi! ‘Devrimizin midesizleştiği…’

"ROL İÇİN KİLO ALIR MISIN?" SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN CEVAP

21 kilo verdiğini söyleyen oyuncu, "Bir sinema projesi için 15 kilo alır mısınız?" sorusuna "Şu an düşünmem. Kilo vermek zor, emek istiyor ve ben şu an bunun tadını çıkarıyorum. Ama ileride neden olmasın! Rol için her şey yapılır" diyerek güldü.

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Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay’ı Feyza Civelek tığ gibi olmuştu! Feyza Civelek’ten dikkat çeken açıklama geldi! ‘Devrimizin midesizleştiği…’

2.5 ayda spor ve diyetle 78 kilodan 58'e düşen 25 yaşındaki Feyza Civelek, "Her gün 1.5 saat yürüdüm. Sebze ağırlıklı beslendim. 42 bedendim, şimdi 34 oldum" diye konuşmuştu.

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Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay’ı Feyza Civelek tığ gibi olmuştu! Feyza Civelek’ten dikkat çeken açıklama geldi! ‘Devrimizin midesizleştiği…’

FEYZA CİVELEK'TEN "EVRİM GEÇİRDİM" İTİRAFI!

Adını Feriha Koydum, Sol Yanım ve Güllerin Savaşı gibi popüler dizilerle tanınan oyuncu Feyza Civelek, Bi'Başka YouTube kanalında Melisa Berkalp'in konuğu olmuştu. Kısa sürede verdiği 21 kilo ile gündeme gelen Feyza Civelek, özel hayatına ve kariyerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.