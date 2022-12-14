HaberlerGaleriKızılcık Şerbeti dizisinin Nilay'ı Feyza Civelek tığ gibi olmuştu! Feyza Civelek’ten dikkat çeken açıklama geldi! ‘Devrimizin midesizleştiği…’
Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay'ı Feyza Civelek tığ gibi olmuştu! Feyza Civelek’ten dikkat çeken açıklama geldi! ‘Devrimizin midesizleştiği…’
Hepimiz onu Adını Feriha Koydum dizisindeki şımarık zengin kızı Lara karakteriyle tanıdık. Şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek verdiği kilolarla yeni birine dönüştü. Oyuncu 78 kilodan 58'e inmişti. 25 yaşındaki Feyza Civelek, son olarak Etiler'de objektiflere yakalandı. Genç oyuncudan kilo itirafları peş peşe geldi! İşte ayrıntılar…
Giriş Tarihi: 14.12.2022 14:27Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 14:27