Müge Anlı’daki Ezel Bayraktar açıklamalarıyla çıldırttı! Paraları nasıl yediğini anlattı stüdyo karıştı! “Hazırsanız başlayalım mı oyunculuğa”

"PARAYLA OYUNCULUK EĞİTİMİ ALDIM"

Paranın tamamını yediğini itiraf eden çakma Ezel Bayraktar, "Parayı çalmadım. Onlar bana verdi. Faizini yemek için verdiler. Ben de parayı yedim. İhtiyaçlarım için kullandım. Benim bir kariyerim var. Oyunculuk eğitimi aldım. Tatile de gittim. Günlük 10 bin lira harcadım. Bir dizide rol alıp paralarını ödeyeceğim" ifadelerini kullandı.