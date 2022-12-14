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Haberler Galeri Müge Anlı’daki Ezel Bayraktar açıklamalarıyla çıldırttı! Paraları nasıl yediğini anlattı stüdyo karıştı! “Hazırsanız başlayalım mı oyunculuğa”

Müge Anlı’daki Ezel Bayraktar açıklamalarıyla çıldırttı! Paraları nasıl yediğini anlattı stüdyo karıştı! “Hazırsanız başlayalım mı oyunculuğa”

Müge Anlı'da 'Ezel Bayraktar' olayı izleyicileri çıldırttı! Kansere yakalanan yengesinin tedavi parasını alarak ortadan kaybolan Ömer Can Aslanhan'ın mahkeme kararıyla ismini Ezel Bayraktar olarak değiştirdiği ortaya çıkmıştı. Yayında pişkin tavırlarıyla tepki çeken Ezel açıklamalarıyla herkesi çileden çıkarttı. "Hazırsanız başlayalım mı oyunculuğa" diyen Ezel Bayraktar hakkında bomba iddialar ortaya atıldı. İşte milyonların konuştuğu olayın detayları

Giriş Tarihi: 14.12.2022 13:41 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 13:41
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Müge Anlı’daki Ezel Bayraktar açıklamalarıyla çıldırttı! Paraları nasıl yediğini anlattı stüdyo karıştı! “Hazırsanız başlayalım mı oyunculuğa”

Atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yine milyonları ekrana topladı. Mahkeme kararıyla ismini Ezel Bayraktar olarak değiştiren Ömer Can Aslanhan, yengesinin kanser tedavisinde kullanacağı 300 bin lirayı hortumlamıştı.

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Müge Anlı’daki Ezel Bayraktar açıklamalarıyla çıldırttı! Paraları nasıl yediğini anlattı stüdyo karıştı! “Hazırsanız başlayalım mı oyunculuğa”

"PARAYLA OYUNCULUK EĞİTİMİ ALDIM"

Paranın tamamını yediğini itiraf eden çakma Ezel Bayraktar, "Parayı çalmadım. Onlar bana verdi. Faizini yemek için verdiler. Ben de parayı yedim. İhtiyaçlarım için kullandım. Benim bir kariyerim var. Oyunculuk eğitimi aldım. Tatile de gittim. Günlük 10 bin lira harcadım. Bir dizide rol alıp paralarını ödeyeceğim" ifadelerini kullandı.

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Müge Anlı’daki Ezel Bayraktar açıklamalarıyla çıldırttı! Paraları nasıl yediğini anlattı stüdyo karıştı! “Hazırsanız başlayalım mı oyunculuğa”

Ezel Bayraktar, bugünkü canlı yayında ağabeyi Mehmet Aslanhan ve yengesi Tuğba ile bir kez daha kapıştı.

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Müge Anlı’daki Ezel Bayraktar açıklamalarıyla çıldırttı! Paraları nasıl yediğini anlattı stüdyo karıştı! “Hazırsanız başlayalım mı oyunculuğa”

Tuğba'nın kardeşi Emine'nin açıklamaları ise şaşkınlık yarattı.

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Müge Anlı’daki Ezel Bayraktar açıklamalarıyla çıldırttı! Paraları nasıl yediğini anlattı stüdyo karıştı! “Hazırsanız başlayalım mı oyunculuğa”

"KAÇ TANE KARISI VAR HAMİLE BIRAKIYOR"

Tuğba Hanım, "Sen kimsin benim kardeşimin kanser parasını orda burada yiyorsun. Saunada bahşiş dağıtıyorsun! Bunun kaç tane karısı var. Kadınları hamile bırakıyor. Bir de Ömer'in, Mehmet'in oğlu olduğu iddia ediliyor. Bunların hepsi araştırılsın Müge abla" dedi.