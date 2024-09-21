21 Eylül 2024, Cumartesi
Şener Şen'in kızı babasının kopyasıymış! Meğer Bengü Şen'in annesi...
Yeşilçam'ın efsanesi Şener Şen, Züğürt Ağa, Kibar Feyzo, Hababam Sınıfı, Kabadayı gibi birçok dizi ve filmle hafızalarımıza kazındı. Uzun süredir hiçbir projede yer almayan usta oyuncu, özel hayatını da gözlerden uzak yaşıyor. Özellikle kızını merak edip araştıran, şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İşte Şener Şen'in kendisine tıpatıp benzeyen kızı Bengü Şen...
Giriş Tarihi: 21.09.2024 09:21 Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 09:23