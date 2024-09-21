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Haberler Galeri Şener Şen'in kızı babasının kopyasıymış! Meğer Bengü Şen'in annesi...

Şener Şen'in kızı babasının kopyasıymış! Meğer Bengü Şen'in annesi...

Yeşilçam'ın efsanesi Şener Şen, Züğürt Ağa, Kibar Feyzo, Hababam Sınıfı, Kabadayı gibi birçok dizi ve filmle hafızalarımıza kazındı. Uzun süredir hiçbir projede yer almayan usta oyuncu, özel hayatını da gözlerden uzak yaşıyor. Özellikle kızını merak edip araştıran, şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İşte Şener Şen'in kendisine tıpatıp benzeyen kızı Bengü Şen...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.09.2024 09:21 Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 09:23
Şener Şen’in kızı babasının kopyasıymış! Meğer Bengü Şen’in annesi...

Şimdilerde 82 yaşında olan usta oyuncu Şener Şen, özel hayatıyla gündeme geldi.

Şener Şen’in kızı babasının kopyasıymış! Meğer Bengü Şen’in annesi...

1941 yılında Adana'da dünyaya gelen Şener Şen, Türk sinemasına adını altın harflerle yazdırmış bir sanatçı olarak tanınıyor.

Şener Şen’in kızı babasının kopyasıymış! Meğer Bengü Şen’in annesi...

Babası Ali Şen gibi oyunculuk kariyerine yönelen Şen, pek çok kült filmdeki performansıyla hafızalarda yer etti.

Şener Şen’in kızı babasının kopyasıymış! Meğer Bengü Şen’in annesi...

Kibar Feyzo'nun Maho Ağa'sı ve Hababam Sınıfı'nın Badi Ekrem'i olarak hafızalarda yer eden Şen, gözlerden uzak tuttuğu kızı merak konusu oldu.

Şener Şen’in kızı babasının kopyasıymış! Meğer Bengü Şen’in annesi...

Şener Şen'in eski eşi Sermin Hürmeriç'ten olan kızı Bengü, babasına benzerliğine dikkat çekiyor.