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Bebek bekleyen Melisa Aslı Pamuk'tan yeni pozlar! 'Biz ikimiz'

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile oyuncu ve model Melisa Aslı Pamuk, geçtiğimiz aylarda dünyaevine evine girmişti. Eşinin memleketi Trabzon'a el öpmeye giden güzel oyuncu, paylaştığı fotoğraflarda gündem olmuştu. Kısa süre önce bebek müjdesi veren Melisa Aslı Pamuk, şimdilerde karnı burnunda pozlarıyla sosyal medyada ilgi odağı oluyor. İşte ilk kez anne olacak olan ünlü isimden yeni kareler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.09.2024 09:58 Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 09:58
Bebek bekleyen Melisa Aslı Pamuk’tan yeni pozlar! ’Biz ikimiz’

Anne olmak için gün sayan Melisa Aslı Pamuk'tan karnı burnunda pozlar geldi.

Bebek bekleyen Melisa Aslı Pamuk’tan yeni pozlar! ’Biz ikimiz’

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile bir dönem Trabzonspor'da forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı geçtiğimiz mayıs ayında Paris'te nikah masasına oturmuştu. 2011 Türkiye Güzeli Pamuk, nikah sonrası sosyal medya hesaplarından soyadını "Yazıcı" olarak değiştirmişti.

Bebek bekleyen Melisa Aslı Pamuk’tan yeni pozlar! ’Biz ikimiz’

Nikah sonrası eşinin memleketi Trabzon'da çektirdiği kareleri sosyal medya hesabından yayınlayan Pamuk, takipçilerinin beğenisini kazanmıştı.

Bebek bekleyen Melisa Aslı Pamuk’tan yeni pozlar! ’Biz ikimiz’

Tüm bunların ardından Pamuk, geçtiğimiz hafta "Hot mom alert" notunu düştüğü paylaşımıyla hamile olduğunu duyurdu.

Bebek bekleyen Melisa Aslı Pamuk’tan yeni pozlar! ’Biz ikimiz’

Ünlü isme takipçilerinden tebrik mesajları yağmıştı.