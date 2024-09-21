Bebek bekleyen Melisa Aslı Pamuk’tan yeni pozlar! ’Biz ikimiz’

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile bir dönem Trabzonspor'da forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı geçtiğimiz mayıs ayında Paris'te nikah masasına oturmuştu. 2011 Türkiye Güzeli Pamuk, nikah sonrası sosyal medya hesaplarından soyadını "Yazıcı" olarak değiştirmişti.