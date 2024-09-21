21 Eylül 2024, Cumartesi
Bebek bekleyen Melisa Aslı Pamuk'tan yeni pozlar! 'Biz ikimiz'
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile oyuncu ve model Melisa Aslı Pamuk, geçtiğimiz aylarda dünyaevine evine girmişti. Eşinin memleketi Trabzon'a el öpmeye giden güzel oyuncu, paylaştığı fotoğraflarda gündem olmuştu. Kısa süre önce bebek müjdesi veren Melisa Aslı Pamuk, şimdilerde karnı burnunda pozlarıyla sosyal medyada ilgi odağı oluyor. İşte ilk kez anne olacak olan ünlü isimden yeni kareler...
Giriş Tarihi: 21.09.2024 09:58 Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 09:58