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11 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix açıkladı mı? Atiye yeni sezon tarihi belli oldu mu? Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix açıkladı mı? Atiye yeni sezon tarihi belli oldu mu?
Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix'in başarılı yapımları arasında yer alan Atiye dizisinin 3. sezonu merak ediliyor. Göbeklitepe'de yaşanan olayları konu alan son sezonun ardından neler yaşanacağı merakla bekleniyor. Dizinin hayranları Atiye dizisinin yeni sezon tarihini araştırmaya başladı. İşte, Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix açıkladı mı? Atiye yeni sezon tarihi belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 10.11.2020 23:40 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 23:48
Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye yeni sezon tarihi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mehmet Günsür, Beren Saat ve Melisa Şenolsun gibi ünlü isimlerin yer aldığı Atiye dizisinin üçüncü sezonu ile izleyiciye veda edeceği iddia edildi. İşte, Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix açıkladı mı? Atiye yeni sezon tarihi belli oldu mu?
GALERİ DEVAM EDİYOR ATİYE 3. SEZON NE ZAMAN?
Atiye'nin 3. sezon çekimleri koronavirüs salgını nedeniyle durdurulmuştu. Alınan tedbirler doğrultusunda 3. sezon çekimleri yeniden başladı. Dizinin 3. sezonuyla final yapması bekleniyor. Atiye 3. sezon tarihi henüz belli olmadı. Yeni sezon tarihi açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.
Dizinin başrol oyuncusu Beren Saat 3. sezon ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Yeni Ay'da başladık çekimlere, Atiye'nin mucizeleri yine bizimle. Aylar süren bekleyişten sonra tüm tedbirler alındı ve yeniden başladık üretmeye! Atiye'nin ilk sezonuna gösterdiğiniz ilgi, sevgi ve destek için emeği geçen herkes adına çok teşekkür ederim. 3. Sezon yaratıcı ekibimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı, uğurlu olsun."
ATİYE 2. SEZONDA NELER YAŞANDI? Atiye 2. sezon 1. bölüm özeti: Kendini var olmadığı rahatsız edici yeni bir gerçeklikte bulan Atiye, her şeyin başladığı yerde tanıdık bir simayla karşılaşır. Atiye 2. sezon 2. bölüm özeti: Serdar, Atiye'yi izlemesi için Hannah'yı görevlendirir. Erhan'ın madencilik işleriyle Serdar arasındaki bağlantıyı öğrenir ve Erhan'ın geçmişinden biriyle tanışır.