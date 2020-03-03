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Sen Anlat Karadeniz’in Tahir’i Ulaş Tuna Astepe gönülleri fethetti! Sınırda bekleyen göçmenlere yardım dağıttı

Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Tahir karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Ulaş Tuna Astepe, yine gönülleri fethetti. Sınır kapılarının açılmasının ardından Avrupa'ya gitmek için sınıra giden göçmenlerin yardımına koştu. Kendi imkanlarıyla sınıra getirdiği yardım malzemelerini dağıtan Astepe, Suriyeli ve Afgan göçmenlere temel gıda malzemeleri, çocuk bezi, mama ve uyku tulumu yardımında bulundu.

Giriş Tarihi: 03.03.2020 10:45 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020 10:47
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Sen Anlat Karadeniz’in Tahir’i Ulaş Tuna Astepe gönülleri fethetti! Sınırda bekleyen göçmenlere yardım dağıttı

Atv'nin fenomen dizisi Sen Anlat Karadeniz'le büyük bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Ulaş Tuna Astepe, Avrupa'ya geçmek için sınırda bekleyen göçmenlerin yardımına koştu.

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Sen Anlat Karadeniz’in Tahir’i Ulaş Tuna Astepe gönülleri fethetti! Sınırda bekleyen göçmenlere yardım dağıttı

Bir dönem ekranların en çok izlenen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in başrol oyuncularından olan Ulaş Tuna Astepe, Pazarkule Sınır Kapısı'nda, sınırdan geçmeyi bekleyen düzensiz göçmenlere yardım dağıttı.

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Sen Anlat Karadeniz’in Tahir’i Ulaş Tuna Astepe gönülleri fethetti! Sınırda bekleyen göçmenlere yardım dağıttı

Kendi imkanlarıyla sınıra getirdiği yardım malzemelerini dağıtan Astepe, Suriyeli ve Afgan göçmenlere temel gıda malzemeleri, çocuk bezi, mama ve uyku tulumu yardımında bulundu.

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Sen Anlat Karadeniz’in Tahir’i Ulaş Tuna Astepe gönülleri fethetti! Sınırda bekleyen göçmenlere yardım dağıttı

Astepe, çocuklara moral vermek için onlarla şakalaşıp oyun oynadı. Düzensiz göçmenler de kendilerini ziyaret eden oyuncu Astepe'ye yakın ilgi göstererek, sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Sen Anlat Karadeniz’in Tahir’i Ulaş Tuna Astepe gönülleri fethetti! Sınırda bekleyen göçmenlere yardım dağıttı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ünlü oyuncuya birçok kullanıcıdan destek mesajı geldi.