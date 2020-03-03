Sen Anlat Karadeniz’in Tahir’i Ulaş Tuna Astepe gönülleri fethetti! Sınırda bekleyen göçmenlere yardım dağıttı

Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Tahir karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Ulaş Tuna Astepe, yine gönülleri fethetti. Sınır kapılarının açılmasının ardından Avrupa'ya gitmek için sınıra giden göçmenlerin yardımına koştu. Kendi imkanlarıyla sınıra getirdiği yardım malzemelerini dağıtan Astepe, Suriyeli ve Afgan göçmenlere temel gıda malzemeleri, çocuk bezi, mama ve uyku tulumu yardımında bulundu.