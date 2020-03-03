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Müslüm Gürses ölümünün 7'nci yılında anılıyor! İşte Müslüm Gürses'in hayatı
Türk müziğinin efsane sanatçılarında olan Müslüm Gürses ölümünün 7'nci yılında özlem ve saygıyla anılıyor. Arabesk müziğin 'Müslüm Babası' olarak bilinen Gürses, 3 Mart 2013 tarihinde kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiş, ardından pek çok unutulmaz şarkı bıraktı. Eşi Muhterem Nur'a olan aşkıyla da hafızalara kazınan Müslüm Gürses, milyonlarca kişinin gönlünde taht kurdu. Ardından bıraktığı sayısız eseriyle hafızalara kazınan Müslüm Gürses'in hayat hikayesi acılarla dolu. Peki Müslüm Gürses kimdir? İşte Müslüm Gürses'in hayatı, sanat hayatı ve en iyi şarkıları...
Giriş Tarihi: 03.03.2020 11:12 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020 11:24
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