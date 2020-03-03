Deli Yürek dizisinin Kuşçu'su Emin Gürsoy herkesi şaşırttı

Bir dönemin efsane dizisi Deli Yürek'te Kuşçu karakterini canlandıran Emin Gürsoy herkesi şaşırttı. 1999 yılında yayın hayatına başlayan 'Deli Yürek' dizisinde 'Kuşçu' karakteriyle hafızalara kazınan Emin Gürsoy, yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafıyla dikkatleri üzerine çekti. Emin Gürsoy, dizinin bitmesinin üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen canlandırdığı 'Kuşçu' karakteriyle hatırlanıyor. Deli Yürek'te Kenan İmirzalıoğlu ile olan sohbetleriyle dikkatleri üzerine çeken Kuşçu'nun son hali görenleri şaşkına çevirdi. İşte Deli Yürek'in Kuşçu'su Emin Gürsoy ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...