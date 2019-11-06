Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i özel hayatıyla gündem oldu! Ulaş Tuna Astepe nereli?

Sen Anlat Karadeniz dizisindeki Tahir rolüyle dikkatleri üzerine çeken Ulaş Tuna Astepe, özel hayatıyla sevenlerinin ilgi odağı oldu. ATV ekranlarının rekortmen dizisi sosyal medyada gündem olmaya devam ederken, başrol oyuncularından Ulaş Tuna Astepe'nin nereli olduğu merak edildi. Ulaş Tuna Astepe nereli? sorusu internet dünyasında aranmaya başladı. Peki Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe aslen nereli?