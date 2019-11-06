Taner Ölmez'in sevgilisi Ece Çeşmioğlu İki Aile'nin Ceren'i çıktı! İşte o fotoğraflar

Taner Ölmez sevgilisi Ece Çeşmioğlu ile görüntülendikten sonra magazin dünyasının dikkatini çekti. Genç oyuncular Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'in özel hayatları sevenleri tarafından mercek altına alındı. Taner Ölmez'in el ele görüntülendiği sevgilisi Ece Çeşmioğlu'nun çocukluk yaşlarında da bir dizide oynadığı ortaya çıktı. Ece Çeşmioğlu'nun İki Aile dizisindeki Ceren karakterinden fotoğraflar sosyal medyayı salladı.