06 Kasım 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Veteriner döven Yağmur Aşık hakkında zorla getirilme kararı

Eski milli futbolcu Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık hakkında tedavi için götürdüğü kulaklı orman baykuşunu vermedikleri için Veteriner Dilara Tezel'i tehdit ve darp ettiği iddiasıyla dava açılmıştı. Yargılandığı duruşmaya katılmayan Yağmur Aşık hakkında mahkeme, bir sonraki duruşmaya polis zoruyla getirilmesine karar verdi.

Giriş Tarihi: 06.11.2019 11:52 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019 11:58
  • 1
  • 8
Veteriner döven Yağmur Aşık hakkında zorla getirilme kararı

İddiaya göre Yağmur Aşık, evinin bahçesinde bulduğu baykuşu tedavi için veterinere götürdü. Baykuşun koruma altında bir cins olduğu ve bakanlığa haber vermeleri gerektiğinin söylenmesi üzerine Yağmur Aşık, veterinerlerden Dilara Tezel'e saldırmış, diğerlerine de tehdit ve hakarette bulunmuştu.

  • 2
  • 8
Veteriner döven Yağmur Aşık hakkında zorla getirilme kararı

Tartışma sonrası veterinerler Berkay Güven ile Dilara Tezel ve Tezel'in sevgilisi Faruk Yılmaz, Yağmur Aşık'tan hem şikayetçi olmuş, hem de 100 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

  • 3
  • 8
Veteriner döven Yağmur Aşık hakkında zorla getirilme kararı

Yağmur Aşık da, "Baykuş hakkında bilgi istedim, ancak hiçbir şey öğrenemedim. Doğada türüne az rastlanması nedeniyle baykuşun doğaya salınımı konusunda şüphe duydum. El altından satılması korkusuna düştüm. Üç şikayetçinin de darbına maruz kaldım" diyerek şikayetçi olmuştu.

  • 4
  • 8
Veteriner döven Yağmur Aşık hakkında zorla getirilme kararı

Hem şüpheli hem şikâyetçi olan Yağmur Aşık hakkında, hakaret, kasten yaralama ve tehdit suçlarından 1 yıl 3 aydan 6,5 yıla kadar hapis istemiyle, Veteriner Dilara Tezel ve sevgilisi Faruk Yılmaz hakkında ise kasten yaralama ve tehdit suçlamasıyla 10 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

  • 5
  • 8
Veteriner döven Yağmur Aşık hakkında zorla getirilme kararı

TOKAT ATIP BOYNUNU SIKTI

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, dosyaya sunulan kliniğe ait güvenlik kamerasına ait görüntülerinin çözümü için CD'yi bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi raporunda, "Kliniğe gelen Yağmur Aşık, yüksek sesle hakaret ve tehdit içerikli konuşmuştur. Yağmur Aşık kliniktekilere, 'Burayı sizin başınıza yıkarım. Siz hırsızsınız, kime satıyorsunuz, bak ben burayı kapattırıyorum. Beni hiç tanımıyorsunuz. Buranın işi bitti, benim hayvanımı bana vermiyor, kan emici bunlar, sizi bitireceğim.