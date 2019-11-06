Veteriner döven Yağmur Aşık hakkında zorla getirilme kararı

TOKAT ATIP BOYNUNU SIKTI

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, dosyaya sunulan kliniğe ait güvenlik kamerasına ait görüntülerinin çözümü için CD'yi bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi raporunda, "Kliniğe gelen Yağmur Aşık, yüksek sesle hakaret ve tehdit içerikli konuşmuştur. Yağmur Aşık kliniktekilere, 'Burayı sizin başınıza yıkarım. Siz hırsızsınız, kime satıyorsunuz, bak ben burayı kapattırıyorum. Beni hiç tanımıyorsunuz. Buranın işi bitti, benim hayvanımı bana vermiyor, kan emici bunlar, sizi bitireceğim.

