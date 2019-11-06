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Veteriner döven Yağmur Aşık hakkında zorla getirilme kararı
Eski milli futbolcu Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık hakkında tedavi için götürdüğü kulaklı orman baykuşunu vermedikleri için Veteriner Dilara Tezel'i tehdit ve darp ettiği iddiasıyla dava açılmıştı. Yargılandığı duruşmaya katılmayan Yağmur Aşık hakkında mahkeme, bir sonraki duruşmaya polis zoruyla getirilmesine karar verdi.
Giriş Tarihi: 06.11.2019 11:52 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019 11:58
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