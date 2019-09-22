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Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'nun kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes karakterini canlandıran İrem Helvacıoğlu hayranları tarafından merak edilen isimlerden. Ulaş Tuna Astepe ile başrollerinde yer aldığı Sen Anlat Karadeniz dizisinde rol alan Helvacıoğlu, güzelliğinin yanı sıra başarılı oyunculuğu ile de göz dolduruyor. İrem Helvacıoğlu kaç yaşında? İrem Helvacıoğlu nereli? İrem Helvacıoğlu sevgilisi? İrem Helvacıoğlu makyajsız hali? merak edilip araştırılırken ünlü oyuncunun kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Giriş Tarihi: 22.09.2019 15:10 Güncelleme Tarihi: 22.09.2019 15:12
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Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'nun kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'nun ikizi gibi görünen ablasını görmeye hazır mısınız? Magazin dünyasının ünlü isimleri kadar akrabaları da merak ediliyor. Sen Anlat Karadeniz dizisi ile kariyer basamaklarını hızla tırmanan İrem Helvacıoğlu'nun özel hayatı mercek altına alındı. İşte Ablası Merve Helvacıoğlu ile ikiz gibi görünen İrem Helvacıoğlu'nun herkesi şaşırtan fotoğrafı...

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Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'nun kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Ulaş Tun Astepe ve abisi

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Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'nun kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Sıtkı Akçatepe - Leman Akçatepe - Halit Akçatepe

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Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'nun kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Ahmet Uğurlu - Mustafa Uğurlu

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Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'nun kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Savaş Başar - Kemal Başar