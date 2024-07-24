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Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu bakın nerede oynamış! Ulaş Tuna Astepe'nin partneriydi! Meğer 3 yıl önce...

Muhteşem Yüzyıl, No 309, Güneşin Kızları gibi birçok dizide yer alan İrem Helvacıoğlu, 2018'de Atv ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinin başrol oyuncusuydu. Dizide 'Nefes' karakterine hayat veren Helvacıoğlu, oyunculuk performansı ile izleyicilerden tam not almıştı. Ulaş Tuna Astepe ile 3 sezon boyunca kamera karşısına geçen güzel oyuncu, kariyerinin ilk yıllarında yer aldığı dizi ile herkesi şaşkına çevirdi. İrem Helvacıoğlu meğer o dönemin en popüler dizisinde yer almış. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 24.07.2024 09:37 Güncelleme: 24.07.2024 09:37
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Sen Anlat Karadeniz’in Nefes’i İrem Helvacıoğlu bakın nerede oynamış! Ulaş Tuna Astepe’nin partneriydi...

İrem Helvacıoğlu 1990 yılında Almanya'da dünyaya geldi.

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Sen Anlat Karadeniz’in Nefes’i İrem Helvacıoğlu bakın nerede oynamış! Ulaş Tuna Astepe’nin partneriydi...

Dönemin en başarılı dizilerinden olan Sen Anlat Karadeniz'de canlandırdığı Nefes karakteri ile izleyicileri adeta mest etmişti.

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Sen Anlat Karadeniz’in Nefes’i İrem Helvacıoğlu bakın nerede oynamış! Ulaş Tuna Astepe’nin partneriydi...

Nefes, 24 yaşında anne babasını küçük yaşta kaybetmiş, hayata tek başına tutunmaya çalışan güçlü bir kadındır. Oğlu Yiğit ile birlikte kapatıldığı evde var olmaya çalışır.

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Sen Anlat Karadeniz’in Nefes’i İrem Helvacıoğlu bakın nerede oynamış! Ulaş Tuna Astepe’nin partneriydi...

Şiddet mağduru bir kadını canlandıran İrem Helvacıoğlu, 3 sezon boyunca partneri Ulaş Tuna Astepe ile ekranlarda boy göstermişti.

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Sen Anlat Karadeniz’in Nefes’i İrem Helvacıoğlu bakın nerede oynamış! Ulaş Tuna Astepe’nin partneriydi...

Bu diziden sonra ününe ün katan Helvacıoğlu, güzelliği ile de sevenlerini adeta büyülüyor.