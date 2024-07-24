Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu bakın nerede oynamış! Ulaş Tuna Astepe'nin partneriydi! Meğer 3 yıl önce...

Muhteşem Yüzyıl, No 309, Güneşin Kızları gibi birçok dizide yer alan İrem Helvacıoğlu, 2018'de Atv ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinin başrol oyuncusuydu. Dizide 'Nefes' karakterine hayat veren Helvacıoğlu, oyunculuk performansı ile izleyicilerden tam not almıştı. Ulaş Tuna Astepe ile 3 sezon boyunca kamera karşısına geçen güzel oyuncu, kariyerinin ilk yıllarında yer aldığı dizi ile herkesi şaşkına çevirdi. İrem Helvacıoğlu meğer o dönemin en popüler dizisinde yer almış. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Giriş: 24.07.2024 09:37 Güncelleme: 24.07.2024 09:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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