Ajda Pekkan'ın vokalisti Tuğba Tafantepe'ye taciz şoku! Soluğu savcılıkta aldı

Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan'ın ana vokalisti Tuğba Tafantepe, sosyal medya üzerinden yaşadığı cinsel tacizi savcılığa taşıdı. Olay, geçtiğimiz yıl 25 Temmuz'da Tafantepe'nin sosyal medya hesabına gelen şok edici bir mesajla başladı. Bir kullanıcı, cinsel içerikli mesajlar yazıp üzerine cinsel organını içeren bir fotoğraf gönderince Pekkan'ın vokalisti soluğu savcılıkta aldı. İşte haberin detayları...