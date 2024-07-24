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Ajda Pekkan'ın vokalisti Tuğba Tafantepe'ye taciz şoku! Soluğu savcılıkta aldı

Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan'ın ana vokalisti Tuğba Tafantepe, sosyal medya üzerinden yaşadığı cinsel tacizi savcılığa taşıdı. Olay, geçtiğimiz yıl 25 Temmuz'da Tafantepe'nin sosyal medya hesabına gelen şok edici bir mesajla başladı. Bir kullanıcı, cinsel içerikli mesajlar yazıp üzerine cinsel organını içeren bir fotoğraf gönderince Pekkan'ın vokalisti soluğu savcılıkta aldı. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş: 24.07.2024 08:53
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Ajda Pekkan’ın vokalisti Tuğba Tafantepe’ye taciz şoku! Soluğu savcılıkta aldı

Ajda Pekkan'ın vokalisti Tuğba Tufantepe, sosyal medya üzerinden taciz mesajları almaya başladı. Bunun üzerine Tufantepe, Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurup şikayette bulundu.

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Ajda Pekkan’ın vokalisti Tuğba Tafantepe’ye taciz şoku! Soluğu savcılıkta aldı

Genç şarkıcı, cinsel ve ağır hakaret içeren mesajları için tacizcinin cezalandırılmasını talep etti.

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Ajda Pekkan’ın vokalisti Tuğba Tafantepe’ye taciz şoku! Soluğu savcılıkta aldı

TACİZ EDİLDİM

Mesaj içeriğinde 'Merhaba İzmir'in neresindensin, iyi geceler' yazdıktan sonra fotoğraf atan şahıs karşılık alamayınca eylemlerine devam etti.

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Ajda Pekkan’ın vokalisti Tuğba Tafantepe’ye taciz şoku! Soluğu savcılıkta aldı

Tuğba Tafantepe Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu dilekçede Tarık Sezer orkestrasında assolist olduğunu, Ajda Pekkan'ın ana vokalistliğini yürüttüğünü belirterek şuan Dubai'de Türkiye'yi temsil ettiğini belirtti.

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Ajda Pekkan’ın vokalisti Tuğba Tafantepe’ye taciz şoku! Soluğu savcılıkta aldı

Söz konusu mesajların Facebook hesabına atıldığını belirten şarkıcı şüphelinin kendisini cinsel anlamda taciz ettiğini söyledi.