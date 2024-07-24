Yeni gelin el öpmeye gitti! Yusuf Yazıcı ile Melisa Aslı Pamuk Trabzon'da! Fotoğraflarına beğeni yağdı...

2011 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu Yusuf Yazıcı gözlerden uzak bir aşk yaşıyordu. 2023 yılının yaz ayında aşk yaşamaya başlayan Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız evlenmişlerdi. Çiçeği burnunda çift, son olarak Trabzon'a el öpmeye geldi. Melisa Aslı Pamuk'un "61" yazarak paylaştığı fotoğrafları ise sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte o kareler...