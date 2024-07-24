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Yeni gelin el öpmeye gitti! Yusuf Yazıcı ile Melisa Aslı Pamuk Trabzon'da! Fotoğraflarına beğeni yağdı...

2011 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu Yusuf Yazıcı gözlerden uzak bir aşk yaşıyordu. 2023 yılının yaz ayında aşk yaşamaya başlayan Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız evlenmişlerdi. Çiçeği burnunda çift, son olarak Trabzon'a el öpmeye geldi. Melisa Aslı Pamuk'un "61" yazarak paylaştığı fotoğrafları ise sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte o kareler...

ahaber.com.tr
Giriş: 24.07.2024 09:17 Güncelleme: 24.07.2024 09:22
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Yeni gelin el öpmeye gitti! Yusuf Yazıcı ile Melisa Aslı Pamuk Trabzon’da! Fotoğraflarına beğeni yağdı...

33 yaşındaki güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk, kariyerine 'Yer Gök Aşk' dizisiyle başlamıştı. Oyunculuktan modelleiğe gereçen Pamuk, 2011 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçilmişti. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu geçtiğimiz aylar Yusuf Yazıcı ile yurt dışında dünyaevine girmişti.

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Yeni gelin el öpmeye gitti! Yusuf Yazıcı ile Melisa Aslı Pamuk Trabzon’da! Fotoğraflarına beğeni yağdı...

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı, nikahtan sonra soluğu Trabzon'da aldı.

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Yeni gelin el öpmeye gitti! Yusuf Yazıcı ile Melisa Aslı Pamuk Trabzon’da! Fotoğraflarına beğeni yağdı...

Bir dönem Trabzonspor'un da formasını terleten milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz haftalarda dünya evine girdiği eşi Melisa Aslı Pamuk ile birlikte memleketi Trabzon'a el öpmeye gitti.

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Yeni gelin el öpmeye gitti! Yusuf Yazıcı ile Melisa Aslı Pamuk Trabzon’da! Fotoğraflarına beğeni yağdı...

Bir dönem Trabzonspor'un da formasını terleten milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz haftalarda dünya evine girdiği eşi Melisa Aslı Pamuk ile birlikte memleketi Trabzon'a el öpmeye gitti.

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Yeni gelin el öpmeye gitti! Yusuf Yazıcı ile Melisa Aslı Pamuk Trabzon’da! Fotoğraflarına beğeni yağdı...

Ünlü futbolcu Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk, Trabzon Çaykara'dan pozlarını paylaşmayı da ihmal etmedi.