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Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman İstanbul'u salladı!

ATV ekranlarındaki Sen Anlat Karadeniz dizisiyle adından söz ettiren Öykü Gürman, Asiye karakteriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Öykü Gürman rekortmen dizi Sen Anlat Karadeniz'deki performansının yanı sıra sahneleri de ihmal etmiyor. İstanbul'da sevenlerinin karşısına çıkan Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman, yaşadığı mutluluğu dile getirdi. İstanbul'da adeta Karadeniz fırtınası estiren Öykü Gürman, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla da gündeme oturdu.

Giriş Tarihi: 24.09.2019 16:47 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019 16:50
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Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman İstanbul'u salladı!

Sen Anlat Karadeniz'de Asiye karakterine hayat veren Öykü Gürman, İstanbul'da sahne aldı. Sesi ve şarkılarıyla mest eden Öykü Gürman'ın yaşadığı mutluluk adeta gözlerinden okunuyordu. Instagram hesabın konser kıyafetini paylaşan Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman, sosyal medyayı da salladı.

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Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman İstanbul'u salladı!

Öykü Gürman, U.S. Polo ASSN. Açıkhava Konserleri kapsamında Vadi Açıkhava'da sahne aldı. Karadeniz gecesinde hayranlarıyla buluşan şarkıcı, "Uzun bir aradan sonra ilk İstanbul konserim. Soğuk havaya rağmen yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim" diyerek, yaklaşık 4 bin kişiye seslendi.

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Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman İstanbul'u salladı!

Magazin dünyasının konuştuğu isim olan Öykü Gürman'ın özel hayatı dikkat çekti. Sevenleri Öykü Gürman'ın yaşını merak etti. Peki Öykü Gürman kaç yaşında? İşte Öykü Gürman ve ünlülerin yaşları.

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Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman İstanbul'u salladı!

KADİR İNANIR

15 Nisan 1949

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Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman İstanbul'u salladı!

HÜLYA AVŞAR

10 EKİM 1963