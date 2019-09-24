Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman İstanbul'u salladı!

ATV ekranlarındaki Sen Anlat Karadeniz dizisiyle adından söz ettiren Öykü Gürman, Asiye karakteriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Öykü Gürman rekortmen dizi Sen Anlat Karadeniz'deki performansının yanı sıra sahneleri de ihmal etmiyor. İstanbul'da sevenlerinin karşısına çıkan Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman, yaşadığı mutluluğu dile getirdi. İstanbul'da adeta Karadeniz fırtınası estiren Öykü Gürman, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla da gündeme oturdu.