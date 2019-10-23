Sen Anlat Karadeniz oyuncusu, Yeşilçam'ın yıldızı Bahar Erdeniz'in oğlu çıktı

Sen Anlat Karadeniz reyting rekorları kırmaya devam ederken oyuncularından birisi Yeşilçam güzeli Bahar Erdeniz'in oğlu çıktı. Milyonları ekrana kilitlemeyi başaran ATV'nin fenomen dizisi Sen Anlat Karadeniz'de öyle bir isim var ki hakkındaki gerçeği belki de ilk kez öğreneceksiniz. Yeşilçam'ın yıldızların biri, mankenler kraliçesiydi... Bahar Erdeniz daha sonra Fenerbahçe'nin yıldızı ile evlendi ve podyumlardan ve ekranlardan elini eteğini çekti. Tahtı ise oğluna devretti. Oğlu ise şimdilerde, ATV'nin rekortmen dizisi Sen Anlat Karadeniz'de rol alıyor. Bahar Erdeniz'in Sen Anlat Karadeniz'de oynayan oğlunu görünce çok şaşıracaksınız. İşte ünlülerin çocukları..