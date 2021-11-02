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Kuruluş Osman’da cenk vakti! Osman Bey tekfurlara savaş açıyor

atv ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', 69'uncu bölümüyle 3 Kasım Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek. Dizinin merakla beklenen yeni bölümünde, Osman Bey tekfurlara savaş açacak. Malhun Hatun'un da savaşa dahil olması tüm dengeleri değiştirecek. İşte Kuruluş Osman'ın 69. bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 02.11.2021 12:01 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 12:01
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Kuruluş Osman’da cenk vakti! Osman Bey tekfurlara savaş açıyor

69.Bölüm:
OSMAN BEY'DEN TEKFURLARA SÜRPRİZ!

Osman Bey'e karşı tek şanslarının güçlerini birleştirmek olduğunu gören tekfurlar Nikola, Kosses ve Rogatus artık aynı masada dost olarak oturmaktadır. Osman Bey'i toplantılarına davet eden tekfurları büyük bir sürpriz beklemektedir.

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Kuruluş Osman’da cenk vakti! Osman Bey tekfurlara savaş açıyor

MALHUN HATUN CENK MEYDANINA ÇIKIYOR!

İstihbarat toplamak üzere Harmankaya Kalesi'ne gidip Mari Kosses'le buluşan Malhun Hatun, Şam'dan bölgeye gelecek büyük bir kervanın haberini alır. Osman Bey bu istihbaratı avantajına çevirip tekfurlara darbe indirmek için zekice bir plan kurar. Malhun Hatun, savaşa dahil olmak istediğini Osman Bey'e söyler.

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Kuruluş Osman’da cenk vakti! Osman Bey tekfurlara savaş açıyor

Papaz Gregor'un Hıristiyan halkla buluşmasından rahatsız olan tekfurlar, Osman Bey'in bölgedeki etkisini artırmak için yaptığı hamlelerin önüne geçebilmek için yeni kararlar alır.

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Kuruluş Osman’da cenk vakti! Osman Bey tekfurlara savaş açıyor

TURGUT ALP, OSMAN BEY'LE GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRECEK Mİ?

Osman Bey, bölgenin kaderini etkileyecek baskın için nasıl bir strateji kuracak? Tekfurlar kervanlarını Osman Bey'den korumak için ne yapacak? Turgut Alp kervan baskınında nasıl bir rol alacak?

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Kuruluş Osman’da cenk vakti! Osman Bey tekfurlara savaş açıyor

Papaz Gregor'un Hıristiyan halkla buluşması Osman Bey'in bölgedeki nüfuzunu nasıl etkileyecek? Malhun Hatun'un cenk meydanına dönüşü neleri değiştirecek? Tekfur Rogatus, en güvendiği komutanının ölümüne nasıl yanıt verecek?