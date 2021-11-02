02 Kasım 2021, Salı
Kuruluş Osman’da cenk vakti! Osman Bey tekfurlara savaş açıyor
atv ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', 69'uncu bölümüyle 3 Kasım Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek. Dizinin merakla beklenen yeni bölümünde, Osman Bey tekfurlara savaş açacak. Malhun Hatun'un da savaşa dahil olması tüm dengeleri değiştirecek. İşte Kuruluş Osman'ın 69. bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 02.11.2021 12:01 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 12:01
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