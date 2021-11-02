Kuruluş Osman’da cenk vakti! Osman Bey tekfurlara savaş açıyor

TURGUT ALP, OSMAN BEY'LE GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRECEK Mİ?

Osman Bey, bölgenin kaderini etkileyecek baskın için nasıl bir strateji kuracak? Tekfurlar kervanlarını Osman Bey'den korumak için ne yapacak? Turgut Alp kervan baskınında nasıl bir rol alacak?

