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Haberler Galeri Sempatik şef Danilo Zanna 9 yıllık evliliğini tek celsede bitirmişti! Danilo Zanna ile eski eşi Tuğçe Demirbilek tekrar yan yana!

Sempatik şef Danilo Zanna 9 yıllık evliliğini tek celsede bitirmişti! Danilo Zanna ile eski eşi Tuğçe Demirbilek tekrar yan yana!

MasterChef yarışmasının jüri üyeleri arasında olan sempatik şef Danilo Zanna, özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Zanna, 2012'de Tuğçe Demirbilek ile dünyaevine girdi. Evliliklerinden 1 sene sonra oğulları Zeno'yu kucaklarına alan çift, 9 senelik evliliklerini 2021'in son günlerinde noktaladı. Geçen günlerde de Danilo Zanna'nın, yeni bir aşka yelken açtığı konuşulmaya başlandı. MasterChef Danilo Zanna'nın, yeni sevgilisiyle çekilmiş fotoğrafları kısa süre içerisinde sosyal medyanın dikkatini çekti. Tüm bu olanların ardından ünlü şef Danilo Zanna'nın eski eşiyle görüştüğü fotoğrafları ortaya çıktı. Boşanmalarına rağmen arkadaşlarına devam eden Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek, oğulları Zeno'nun doğum gününde mutlu aile pozları verdi. İşte Danilo Zanna'nın eski karısı Tuğçe Demirbilek ve oğlu Zeno ile mutlu anları...

Giriş Tarihi: 03.05.2022 15:50 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022 15:50
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Sempatik şef Danilo Zanna 9 yıllık evliliğini tek celsede bitirmişti! Danilo Zanna ile eski eşi Tuğçe Demirbilek tekrar yan yana!

Tuğçe Demirbilek, 2013 yılında oğulları Zeno Tibet'i kucaklarına aldı, fakat geçtiğimiz yaz tatilinden sonra mutluluklarına gölge düştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sempatik şef Danilo Zanna 9 yıllık evliliğini tek celsede bitirmişti! Danilo Zanna ile eski eşi Tuğçe Demirbilek tekrar yan yana!

MasterChef yarışmasının jüri üyeleri arasında yer alan Danilo Zanna, özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

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Sempatik şef Danilo Zanna 9 yıllık evliliğini tek celsede bitirmişti! Danilo Zanna ile eski eşi Tuğçe Demirbilek tekrar yan yana!

Zanna, 2012 yılında Tuğçe Demirbilek ile nikah masasına oturdu.

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Sempatik şef Danilo Zanna 9 yıllık evliliğini tek celsede bitirmişti! Danilo Zanna ile eski eşi Tuğçe Demirbilek tekrar yan yana!

9 YILLIK EVLİLİK TEK CELSEDE BİTTİ

Evliliklerinden bir yıl sonra oğulları Zeno'yu kucaklarına alan çift, 9 yıllık evliliklerini geçen yılın son günlerinde bitirdi.

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Sempatik şef Danilo Zanna 9 yıllık evliliğini tek celsede bitirmişti! Danilo Zanna ile eski eşi Tuğçe Demirbilek tekrar yan yana!

Boşanma kararı alan çiftten önce evlerini ayırmış sonrasında tek celsede boşandı.