Sempatik şef Danilo Zanna 9 yıllık evliliğini tek celsede bitirmişti! Danilo Zanna ile eski eşi Tuğçe Demirbilek tekrar yan yana!

MasterChef yarışmasının jüri üyeleri arasında olan sempatik şef Danilo Zanna, özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Zanna, 2012'de Tuğçe Demirbilek ile dünyaevine girdi. Evliliklerinden 1 sene sonra oğulları Zeno'yu kucaklarına alan çift, 9 senelik evliliklerini 2021'in son günlerinde noktaladı. Geçen günlerde de Danilo Zanna'nın, yeni bir aşka yelken açtığı konuşulmaya başlandı. MasterChef Danilo Zanna'nın, yeni sevgilisiyle çekilmiş fotoğrafları kısa süre içerisinde sosyal medyanın dikkatini çekti. Tüm bu olanların ardından ünlü şef Danilo Zanna'nın eski eşiyle görüştüğü fotoğrafları ortaya çıktı. Boşanmalarına rağmen arkadaşlarına devam eden Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek, oğulları Zeno'nun doğum gününde mutlu aile pozları verdi. İşte Danilo Zanna'nın eski karısı Tuğçe Demirbilek ve oğlu Zeno ile mutlu anları...