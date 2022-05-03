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Haberler Galeri Başak Dizer kimdir, kaç yaşında? Başak Dizer ne iş yapıyor? Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe doğdu

Başak Dizer kimdir, kaç yaşında? Başak Dizer ne iş yapıyor? Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe doğdu

Başak Dizer kimdir, kaç yaşında? Sorusunun cevabını vatandaşlar arama motorundan aratmaya başladı. Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer 2016 yılında Paris'teki Türk Büyükelçiliği'nde yapılan nikâh töreniyle evlendi. Ünlü çiftin 15 Nisan 2022'de oğulları Kurt Efe dünyaya geldi. Peki Başak Dizer kimdir, kaç yaşında? Başak Dizer ne iş yapıyor? Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu kime benziyor?

Giriş Tarihi: 03.05.2022 12:37
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Başak Dizer kimdir, kaç yaşında? Başak Dizer ne iş yapıyor? Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe doğdu

Başak Dizer kimdir, kaç yaşında? Başak Dizer hamile mi, kaç aylık? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile 2016'da dünyaevine giren Başak Dizer bugünlerde annelik mutluluğu yaşıyor. Çiftin Kurt Efe ismini verdikleri bebeklerinin doğmasının ardından çok sayıda ünlü isim hastaneye tebrik için koşmuştu. Peki, Başak Dizer kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında? Başak Dizer ile ilgili tüm merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Başak Dizer kimdir, kaç yaşında? Başak Dizer ne iş yapıyor? Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe doğdu

BAŞAK DİZER KİMDİR?

Başak Dizer, 13 Nisan 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

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Başak Dizer kimdir, kaç yaşında? Başak Dizer ne iş yapıyor? Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe doğdu

BAŞAK DİZER YAŞ

Çiçeği burnunda anne Başak Dizer 45 yaşında. 38 yaşındaki ünlü eşi Kıvanç Tatlıtuğ arasında 7 yaş fark var.

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Başak Dizer kimdir, kaç yaşında? Başak Dizer ne iş yapıyor? Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe doğdu

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Bölümü ile Mimar Sinan Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü'nde tamamladı.

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Başak Dizer kimdir, kaç yaşında? Başak Dizer ne iş yapıyor? Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe doğdu

Dizer, Londra'da Central Saint Martins'de moda eğitimi aldı.