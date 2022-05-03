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Başak Dizer kimdir, kaç yaşında? Başak Dizer ne iş yapıyor? Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe doğdu
Başak Dizer kimdir, kaç yaşında? Sorusunun cevabını vatandaşlar arama motorundan aratmaya başladı. Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer 2016 yılında Paris'teki Türk Büyükelçiliği'nde yapılan nikâh töreniyle evlendi. Ünlü çiftin 15 Nisan 2022'de oğulları Kurt Efe dünyaya geldi. Peki Başak Dizer kimdir, kaç yaşında? Başak Dizer ne iş yapıyor? Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu kime benziyor?