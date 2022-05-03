Başak Dizer kimdir, kaç yaşında? Başak Dizer ne iş yapıyor? Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe doğdu

Başak Dizer kimdir, kaç yaşında? Başak Dizer hamile mi, kaç aylık? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile 2016'da dünyaevine giren Başak Dizer bugünlerde annelik mutluluğu yaşıyor. Çiftin Kurt Efe ismini verdikleri bebeklerinin doğmasının ardından çok sayıda ünlü isim hastaneye tebrik için koşmuştu. Peki, Başak Dizer kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında? Başak Dizer ile ilgili tüm merak edilenler...