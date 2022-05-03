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Selim Selimoğlu kimdir? Bengü'nün kocası Selim Selimoğlu nereli, kaç yaşında? Selim Selimoğlu'nun mesleği ne?

Ünlü şarkıcı Bengü ile geçen yıllarda dünyaevine giren Selim Selimoğlu, ismi sık sık aratılan kişiler arasında karşımıza çıkmakta. Vatandaşlar arama motorundan 'Selim Selimoğlu kimdir?' sorusunun yanıtı araştırılıyor. Şarkıcı Bengü ile gündeme gelen Selim Selimoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Peki, Selim Selimoğlu kimdir? Selim Selimoğlu kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 03.05.2022 16:57 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022 16:57
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Selim Selimoğlu kimdir? Bengü’nün kocası Selim Selimoğlu nereli, kaç yaşında? Selim Selimoğlu’nun mesleği ne?

Selim Selimoğlu kimdir sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Ünlü şarkıcı Bengü ile evlenen Selim Selimoğlu, son zamanlar ismi sık sık aratılan adlar arasında bulunuyor.

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Selim Selimoğlu kimdir? Bengü’nün kocası Selim Selimoğlu nereli, kaç yaşında? Selim Selimoğlu’nun mesleği ne?

Son olarak Bengü'nün nasıl tanıştıklarını anlatmasıyla gündeme gelen Selim Selimoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Peki, Selim Selimoğlu kimdir? Selim Selimoğlu nereli, kaç yaşında?

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Selim Selimoğlu kimdir? Bengü’nün kocası Selim Selimoğlu nereli, kaç yaşında? Selim Selimoğlu’nun mesleği ne?

SELİM SELİMOĞLU KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Selim Selimoğlu, 1979 yılında dünyaya geldi

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Selim Selimoğlu kimdir? Bengü’nün kocası Selim Selimoğlu nereli, kaç yaşında? Selim Selimoğlu’nun mesleği ne?

Aile geleneği armatörlük mesleğini sürdüren Selim Selimoğlu, SMAK Makina ve AKSEL OSGB işletmelerinin sahibidir.

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Selim Selimoğlu kimdir? Bengü’nün kocası Selim Selimoğlu nereli, kaç yaşında? Selim Selimoğlu’nun mesleği ne?

Bengü'yle aynı yaşta olan Selimoğlu kısa süre önce ikinci kez babalık sevinci yaşadı.