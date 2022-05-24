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Selin Yeninci Cannes festivaline damga vurdu! Yeninci'nin estetiksiz hali sosyal medyayı salladı
Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldıktan sonra Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde boy gösteren Selin Yeninci sosyal medyayı sallıyor. Cannes'a damga vuran Yeninci'nin özel hayatı takipçileri tarafından merak edilmeye başlandı. Gösterdiği performans ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ismin estetiksiz hali ise görenleri şaşkına çevirdi.
Giriş Tarihi: 24.05.2022 12:56Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 12:56