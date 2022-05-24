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Selin Yeninci Cannes festivaline damga vurdu! Yeninci'nin estetiksiz hali sosyal medyayı salladı

Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldıktan sonra Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde boy gösteren Selin Yeninci sosyal medyayı sallıyor. Cannes'a damga vuran Yeninci'nin özel hayatı takipçileri tarafından merak edilmeye başlandı. Gösterdiği performans ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ismin estetiksiz hali ise görenleri şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 24.05.2022 12:56 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 12:56
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Selin Yeninci Cannes festivaline damga vurdu! Yeninci’nin estetiksiz hali sosyal medyayı salladı

Türk Sineması'nın bu sene Cannes'da kırmızı halıdaki temsilcisi Selin Yeninci oldu. Cannes Film Festivali'nin resmi bölümünde gösterimi yapılan Türk filmi 'Kurak Günler' için Cannes'a giden Yeninci, kırmızı halıda büyüledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Selin Yeninci Cannes festivaline damga vurdu! Yeninci’nin estetiksiz hali sosyal medyayı salladı

Pudra mavisi elbisesiyle galaya katılan oyuncu, beğeni topladı.

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Selin Yeninci Cannes festivaline damga vurdu! Yeninci’nin estetiksiz hali sosyal medyayı salladı

Oscar'lı oyuncu Alicia Vikander ile de sohbet eden Yeninci "Oynadığım filmle burada olmak mutluluk verici. Oyunculuk adına çabalarımın karşılığını aldım" diye konuştu.

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Selin Yeninci Cannes festivaline damga vurdu! Yeninci’nin estetiksiz hali sosyal medyayı salladı

Cannes festivaline damga vuran Yeninci'nin takipçileri ünlü ismin özel hayatını internette araştırmaya başladı. En çok merak edilen konu ise yıldızın estetiksiz hali oldu.

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Selin Yeninci Cannes festivaline damga vurdu! Yeninci’nin estetiksiz hali sosyal medyayı salladı

İşte Selin Yeninci ve birçok ünlü ismin yıllar içindeki inanılmaz değişimi...