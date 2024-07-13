13 Temmuz 2024, Cumartesi
Selin Kabaklı'nın yeni sevgilisi evli çıktı! "Evliliğimi Ebru Gündeş bitirdi" demişti! İşte o isim...
Şarkıcı Ebru Gündeş ile geçtiğimiz şubat ayında Dubai'de sürpriz şekilde Murat Özdemir ile nikah masasına oturmuştu. Murat Özdemir'in eski eşi Selin Kabaklı ise yeni bir aşka yelken açmıştı. Ebru Gündeş'i evliliğini bitirmek ile suçlayan "Ebru Abla umarım bana yaşattıklarını yaşamaz" diye sitem eden Selin Kabaklı'nın yeni sevgilisinin evli olduğu ortaya çıktı. İşte haberin detayları...
Giriş: 13.07.2024 08:58
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