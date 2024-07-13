13 Temmuz 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Selin Kabaklı'nın yeni sevgilisi evli çıktı! "Evliliğimi Ebru Gündeş bitirdi" demişti! İşte o isim...

Şarkıcı Ebru Gündeş ile geçtiğimiz şubat ayında Dubai'de sürpriz şekilde Murat Özdemir ile nikah masasına oturmuştu. Murat Özdemir'in eski eşi Selin Kabaklı ise yeni bir aşka yelken açmıştı. Ebru Gündeş'i evliliğini bitirmek ile suçlayan "Ebru Abla umarım bana yaşattıklarını yaşamaz" diye sitem eden Selin Kabaklı'nın yeni sevgilisinin evli olduğu ortaya çıktı. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş: 13.07.2024 08:58
  • 1
  • 11
Selin Kabaklı’nın yeni sevgilisi evli çıktı! Evliliğimi Ebru Gündeş bitirdi demişti! İşte o isim...

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş ile iş insanı Murat Özdemir, şubat ayında sürpriz bir nikahla evlenmişti. Özdemir'in, 2002 Best Model Güzeli Selin Kabaklı ile evliliği devam ederken Ebru Gündeş'le aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti.

  • 2
  • 11
Selin Kabaklı’nın yeni sevgilisi evli çıktı! Evliliğimi Ebru Gündeş bitirdi demişti! İşte o isim...

Ebru Gündeş'i evliliğini bitirmek ile suçlayan "Ebru Abla umarım bana yaşattıklarını yaşamaz" diye sitem eden Selin Kabaklı'nın yeni sevgilisinin evli olduğu ortaya çıktı...

  • 3
  • 11
Selin Kabaklı’nın yeni sevgilisi evli çıktı! Evliliğimi Ebru Gündeş bitirdi demişti! İşte o isim...

Boşanmadan aşklarını ilan ettiler!

EVLİLİK BİR İMZA İSE EVET EVLİYİM

Hürriyet'e konuşan Yasin Ersin, kağıt üzerinde evli olduğunu, eşiyle boşanma davasının 17 aydır devam ettiğini söyledi:

"Selin Hanım ile 1.5 aydır tanışıyoruz. Güzel bir ilişkimiz var. Evlilik konusuyla ilgili belgelerim var. 2023'ün şubat ayında boşanma davasını bizzat açtım. Geçen hafta cuma günü yine bir duruşmamız vardı. 10'uncu ayda karşı tarafın tanıkları dinlenecek ve inşallah bu son mahkeme olacak. Evlilik denilen şey bir imza ise evet, evliyim ama sadece kağıt üstünde. Birliktelik söz konusu dahi değil. Çocuğumun annesini 17 aydır çocuğun yanında bazen görüyorum."

  • 4
  • 11
Selin Kabaklı’nın yeni sevgilisi evli çıktı! Evliliğimi Ebru Gündeş bitirdi demişti! İşte o isim...

KİMSENİN AHI KİMSEDE KALMAZ

Selin Kabaklı, eski eşi Murat Özdemir'in Ebru Gündeş'le evlenmesinin ardından "Ben kandırılmış ve ihanete uğramış bir anneyim. Sessizliğimin tek sebebi kızımdır. Ben konuşursam yer yerinden oynar ama bunu yapmayacağım. Kimsenin ahı kimsede kalmaz diyorum. Gülerek izliyorum artık yapılan şovları" demişti.

  • 5
  • 11
Selin Kabaklı’nın yeni sevgilisi evli çıktı! Evliliğimi Ebru Gündeş bitirdi demişti! İşte o isim...

2023 yılının sonlarına doğru iş insanı Murat Özdemir ile yeni bir ilişkiye yelken açan Ebru Gündeş, ilişkisini evlilikle taçlandırdı. 4. kez nikah masasına oturan Ebru Gündeş ve Murat Özdemir çiftinden düğün sonrası paylaşım yaparak evlilik iddialarını doğruladı.