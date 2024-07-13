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İkinci "Polat çifti" vakası! Fenomen soruşturmasında gözaltına alınan Neslim ve İnanç Güngen tutuklandı

Sosyal medya fenomenlerine yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 'kara para aklama' ve 'resmi belgede sahtecilik' soruşturması çerçevesinde gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Neslim ve İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu 17 kişi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Tutuklanma "ikinci Polat vakası" olarak yorumlanırken Neslihan ve İnanç Güngen'in yönetmeliklere aykırı ürettikleri cihazlarla ülke genelinde 44 ayrı 'taksirle yaralama' suçuna sebep oldukları ve benzer içerikli 746 şikayetin yer aldığı öğrenilmişti. İşte detaylar...

Giriş: 13.07.2024 01:20 Güncelleme: 13.07.2024 01:27
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İkinci Polat vakası! Fenomen soruşturmasında gözaltına alınan Neslihan ve İnanç Güngen tutuklandı

Dilan Polat'ın 2019 yılında 'Şampiyonlar ligi' olarak isimlendirerek paylaştığı fotoğrafta yer alan 15 sosyal medya fenomeni de soruşturmaya dahil edildi.

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İkinci Polat vakası! Fenomen soruşturmasında gözaltına alınan Neslihan ve İnanç Güngen tutuklandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat ve Engin Polat'a yönelik olarak başlattığı "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" soruşturması kapsamında, daha önce Dilan Polat'ın paylaştığı fotoğrafta yer alan 15 fenomen hakkında yurt dışı çıkış yasağı verilmiş, ardından da 12 fenomenin tüm mal varlıklarına el konulmuştu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine, fotoğrafta yer alan kişilere ait 12 şirkete kayyum atanmasına karar verildi.

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İkinci Polat vakası! Fenomen soruşturmasında gözaltına alınan Neslihan ve İnanç Güngen tutuklandı

Devam eden soruşturma kapkasımnda, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama', 'resmi belgede sahtecilik', 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik fenomen Neslihan ve eşi İnanç Güngen'e yönelik soruşturma başlatılmıştı.

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İkinci Polat vakası! Fenomen soruşturmasında gözaltına alınan Neslihan ve İnanç Güngen tutuklandı

Yürütülen soruşturma çerçevesinde Güngenlerin ülke genelinde kendilerinin ve franchaiselarının 50 güzellik salonu olduğu ve sahte ustalık ve kalfalık belgeleri düzenleyerek, vasıfları uygun olmayan kişilerin iş yeri açmalarına aracılık ettikleri tespit edilmişti.

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İkinci Polat vakası! Fenomen soruşturmasında gözaltına alınan Neslihan ve İnanç Güngen tutuklandı

HAKLARINDA 746 ŞİKAYET VAR
Neslihan ve İnanç Güngen'in yönetmeliklere aykırı ürettikleri cihazlarla ülke genelinde 44 ayrı 'taksirle yaralama' suçuna sebep oldukları ve benzer içerikli 746 şikayetin yer aldığı öğrenilmişti. Güngenlerin dolandırıcılık suçundan elde edilen suç gelirini diğer bayilerle yapılan anlaşmalar esnasında aklamaya yönelik eylemlerde bulundukları yönünde bulguların elde edildiği ve bu nedenle operasyonel çalışma planlandığı bilgisine de ulaşılmıştı.