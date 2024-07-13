İkinci "Polat çifti" vakası! Fenomen soruşturmasında gözaltına alınan Neslim ve İnanç Güngen tutuklandı

Sosyal medya fenomenlerine yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 'kara para aklama' ve 'resmi belgede sahtecilik' soruşturması çerçevesinde gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Neslim ve İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu 17 kişi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Tutuklanma "ikinci Polat vakası" olarak yorumlanırken Neslihan ve İnanç Güngen'in yönetmeliklere aykırı ürettikleri cihazlarla ülke genelinde 44 ayrı 'taksirle yaralama' suçuna sebep oldukları ve benzer içerikli 746 şikayetin yer aldığı öğrenilmişti. İşte detaylar...