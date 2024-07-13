Mert Turak'ın eski eşine bakın! Evlilikleri 3 yıl sürmüş! Özgü Namal'ın rol arkadaşı...

Beni Böyle Sev, Babalar ve Evlatlar gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Mert Turak, şimdilerde Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Özcan Deniz gibi başarılı isimlerle kamera karşısına geçiyor. Sevenleri tarafından yakın takibe alınan Turak, gizemli geçmişiyle gündeme geldi. Özellikle eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Oyuncu Mert Turak yıllar önce bakın kiminle evliymiş!