Şarkıcı Bengü armatör eşi Selim Selimoğlu ile nasıl tanıştığını anlattı

'BU SOHBETİ MESAJ YÖNTEMİYLE DEĞİL DE TELEFONLA GÖRÜŞELİM İSTERSEN'

"Biz Selim'le çok uzun yıllar önce aynı ortamda bir araya geldik ve biz bunu ikimiz de sonradan hatırladık. Selim daha önceden hatırladı. Ben bunun biraz kader olduğunu inanıyorum. Kenan'a vokal yaparken ben, Maçka'da bir mekanda sahneye çıkıyorduk. O da ortak arkadaşlarımızla gelmişti. Orda o saniyeyi yaşarsın ama öyle kalır ya. Öyle bir şeydi. Sonrasında da ortak arkadaşımız Eda, hatta nikah şahidimizdi. Eda'nın yanında görünce ilk Selim'i takip ettim. Ve hayatta yapmam böyle bir şey, ekibimde biliyor beni 'Bengü Hanım, Selim diye birini takip etmiş' diyecekler dedim ama takip ettim çünkü biliyorum bir şey var, tutamıyorum kendimi. Selim de sabah işe giderken görmüş ve hayran sayfası sanmış. Ben oradan bir cümlelere girip Selim'e "Kusura bakma seni takip ettim ama inşallah rahatsız olmadın. Eda'ya da söyledim sanki seni bir yerden tanıyorum' tarzı bir mesaj yazdım. O da 'Bu sohbeti mesaj yöntemiyle değil de telefonla görüşelim istersen' deyip bana telefon numarasını yazdı. Sonra ben on beş gün hiç mesaj atmadım, utandım çünkü. Sonra yeniden konuştuk"