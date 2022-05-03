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Şarkıcı Bengü armatör eşi Selim Selimoğlu ile nasıl tanıştığını anlattı

Şarkıcı Bengü, 2018'de Selim Selimoğlu ile evlenmiş ve bu evliliğinden 2 çocuğu dünyaya gelmişti. Popçu ilk kızı Zeynep'i evliliğinden tam 1 sene sonra, ikinci bebeği Selim'i de kasım ayının ilk günlerinde kucağına almıştı. Bugünlerde mutlu bir evliliği olan Bengü, bugün katıldığı programda armatör eşi Selim Selimoğlu ile nasıl tanıştığını anlattı.

Giriş Tarihi: 03.05.2022 17:25
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Şarkıcı Bengü armatör eşi Selim Selimoğlu ile nasıl tanıştığını anlattı

2018 yılında armatör Selim Selimoğlu ile evlene şarkıcı Bengü, kızı Zeynep'i 1 sene sonra kucağına almıştı. Ünlü şarkıcı, 1 Kasım'da da Selim ismini verdiği oğlunu dünyaya getirmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Şarkıcı Bengü armatör eşi Selim Selimoğlu ile nasıl tanıştığını anlattı

Şimdilerde ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Bengü, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

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Şarkıcı Bengü armatör eşi Selim Selimoğlu ile nasıl tanıştığını anlattı

BENGÜ EŞİ SELİM SELİMOĞLU İLE NASIL TANIŞTI?

Tüm bunların ardından Bengü, bugün 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu. Ünlü şarkıcı, eşi Selim Selimoğlu ile nasıl tanıştıklarını anlattı.

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Şarkıcı Bengü armatör eşi Selim Selimoğlu ile nasıl tanıştığını anlattı

"EŞİM SELİM'E DM'DEN YÜRÜDÜM"

43 yaşındaki iki çocuk annesi Bengü, daha önce "Eşim Selim'e DM'den yürüdüm" sözlerinin şaka mahiyetinde olduğunu şu sözlerle anlattı:

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Şarkıcı Bengü armatör eşi Selim Selimoğlu ile nasıl tanıştığını anlattı

'BU SOHBETİ MESAJ YÖNTEMİYLE DEĞİL DE TELEFONLA GÖRÜŞELİM İSTERSEN'

"Biz Selim'le çok uzun yıllar önce aynı ortamda bir araya geldik ve biz bunu ikimiz de sonradan hatırladık. Selim daha önceden hatırladı. Ben bunun biraz kader olduğunu inanıyorum. Kenan'a vokal yaparken ben, Maçka'da bir mekanda sahneye çıkıyorduk. O da ortak arkadaşlarımızla gelmişti. Orda o saniyeyi yaşarsın ama öyle kalır ya. Öyle bir şeydi. Sonrasında da ortak arkadaşımız Eda, hatta nikah şahidimizdi. Eda'nın yanında görünce ilk Selim'i takip ettim. Ve hayatta yapmam böyle bir şey, ekibimde biliyor beni 'Bengü Hanım, Selim diye birini takip etmiş' diyecekler dedim ama takip ettim çünkü biliyorum bir şey var, tutamıyorum kendimi. Selim de sabah işe giderken görmüş ve hayran sayfası sanmış. Ben oradan bir cümlelere girip Selim'e "Kusura bakma seni takip ettim ama inşallah rahatsız olmadın. Eda'ya da söyledim sanki seni bir yerden tanıyorum' tarzı bir mesaj yazdım. O da 'Bu sohbeti mesaj yöntemiyle değil de telefonla görüşelim istersen' deyip bana telefon numarasını yazdı. Sonra ben on beş gün hiç mesaj atmadım, utandım çünkü. Sonra yeniden konuştuk"