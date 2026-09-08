Alaaddin bütün ihtişamıyla Konya'ya girdiğinde, kalabalığın arasında onu izleyen Destina'nın dünyası altüst olur: Yıllardır unutamadığı adam ile yıllardır düşman bildiği kişi aynı adamdır, Sultan Alaaddin Keykubad. Destina'nın rüyası kabusa dönüşürken Alaaddin hâlâ zindanda çizdiği bir çift yeşil gözün sahibini aramaktadır. Fakat onu bekleyen tek imtihan aşk değildir. Tahtta kalabilmesi için önüne hiç beklemediği bir şart konur: Amca kızı Melike Hüma Hatun'la evlilik…

Alaaddin saltanatının ilk adımlarını atarken yalnızca tahtın çevresinde değil, sarayın içinde de büyük bir mücadele başlamaktadır. Eski hesaplar, gizli ittifaklar ve haremde kurulacak oyunlar; aşkı, aile bağlarını ve iktidarı birbirine düğümleyecektir. Üstelik gölgelerde, yeni sultanı ortadan kaldıracak tehlikeli bir plan çoktan kurulmuştur.

Alaaddin yıllardır aradığı kadını tanıyabilecek mi? Destina, kalbine dokunan adamın artık düşmanı olduğu gerçeğiyle ne yapacak? Alaaddin taht uğruna Melike Hüma Hatun'la evlenmeyi kabul edecek mi? Ve taht mücadelesinde ilk ihanet kimden gelecek?