Aşk ve Taht bu akşam başlıyor! Bir dehanın zindandan tahta uzanan hikâyesi
ATV ekranlarında bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak Aşk ve Taht, Alaeddin Keykubat'ın hayatını ve Anadolu Selçuklu Devleti'nin güçlü dönemini ekrana taşıyor. Bozdağ Film imzalı yapım, aşk, ihanet ve iktidar mücadelesini tarihi atmosferle buluşturuyor.
ATV'nin merakla beklenen, sezonun en çok konuşulacak yapımlarından biri olan, Bozdağ Film imzalı yeni dizisi Aşk ve Taht, bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Aşk, ihanet ve iktidar mücadelesinin ortasındaki Alaeddin Keykubat'ın hikayesini anlatan dizi, Anadolu Selçuklu Devleti'nin en güçlü dönemlerinden birine ışık tutuyor.
1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Annesi ve baba gibi gördüğü ağabeyinin ihanetiyle zindana düşen Alaaddin, karanlık duvarların ardında tam sekiz yıl geçirir. Onu hayata bağlayan iki büyük düş vardır: Ölümün eşiğindeyken kendisine el uzatan yeşil gözlü, sarı saçlı güzel ve babasından miras kalan Selçuklu tahtı…
Sekiz yılın sonunda zindanın kapısı hiç beklemediği bir anda açılır. Karşısında, geçmişindeki en büyük hesaplardan birinin sahibi Ayaba vardır. Alaaddin onun canını almaya geldiğini düşünürken kaderi değişir: Selçuklu tahtının yeni sahibi artık odur.
Alaaddin Keykubat'ın tahta çıkacağı haberi Konya kadar Kalonoros'u (Alanya) da ayağa kaldırır. Kalonoros Prensesi Destina içinse bu haber bambaşka bir anlam taşır; yıllar önce kim olduğunu bilmeden hayatına dokunduğu gizemli adamı hâlâ unutamamıştır. Yeni sultanı kendi gözleriyle görmek isteyen Destina, kimliğini gizleyerek Konya'ya gider.
Konya'da ise Alaaddin'in gelişiyle eski hesaplar yeniden açılacaktır. Tahtta gözü olan kardeşi Melik Celaleddin harekete geçerken, Alaaddin'in zindana düşmesinde payı olan annesi Ümmühan Hatun için de hesap vakti yaklaşmaktadır.