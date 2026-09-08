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Aşk ve Taht bu akşam başlıyor! Bir dehanın zindandan tahta uzanan hikâyesi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV ekranlarında bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak Aşk ve Taht, Alaeddin Keykubat'ın hayatını ve Anadolu Selçuklu Devleti'nin güçlü dönemini ekrana taşıyor. Bozdağ Film imzalı yapım, aşk, ihanet ve iktidar mücadelesini tarihi atmosferle buluşturuyor.

Aşk ve Taht bu akşam başlıyor! Bir dehanın zindandan tahta uzanan hikâyesi 1

ATV'nin merakla beklenen, sezonun en çok konuşulacak yapımlarından biri olan, Bozdağ Film imzalı yeni dizisi Aşk ve Taht, bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Aşk, ihanet ve iktidar mücadelesinin ortasındaki Alaeddin Keykubat'ın hikayesini anlatan dizi, Anadolu Selçuklu Devleti'nin en güçlü dönemlerinden birine ışık tutuyor.

Aşk ve Taht bu akşam başlıyor! Bir dehanın zindandan tahta uzanan hikâyesi 2

1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Annesi ve baba gibi gördüğü ağabeyinin ihanetiyle zindana düşen Alaaddin, karanlık duvarların ardında tam sekiz yıl geçirir. Onu hayata bağlayan iki büyük düş vardır: Ölümün eşiğindeyken kendisine el uzatan yeşil gözlü, sarı saçlı güzel ve babasından miras kalan Selçuklu tahtı…

Aşk ve Taht bu akşam başlıyor! Bir dehanın zindandan tahta uzanan hikâyesi 3

Sekiz yılın sonunda zindanın kapısı hiç beklemediği bir anda açılır. Karşısında, geçmişindeki en büyük hesaplardan birinin sahibi Ayaba vardır. Alaaddin onun canını almaya geldiğini düşünürken kaderi değişir: Selçuklu tahtının yeni sahibi artık odur.

AŞK VE TAHT 1. BÖLÜM 4. TANITIM: İLK BÖLÜM 9 EYLÜL ÇARŞAMBA ATV'DE
Aşk ve Taht bu akşam başlıyor! Bir dehanın zindandan tahta uzanan hikâyesi 4

Alaaddin Keykubat'ın tahta çıkacağı haberi Konya kadar Kalonoros'u (Alanya) da ayağa kaldırır. Kalonoros Prensesi Destina içinse bu haber bambaşka bir anlam taşır; yıllar önce kim olduğunu bilmeden hayatına dokunduğu gizemli adamı hâlâ unutamamıştır. Yeni sultanı kendi gözleriyle görmek isteyen Destina, kimliğini gizleyerek Konya'ya gider.

Aşk ve Taht bu akşam başlıyor! Bir dehanın zindandan tahta uzanan hikâyesi 5

Konya'da ise Alaaddin'in gelişiyle eski hesaplar yeniden açılacaktır. Tahtta gözü olan kardeşi Melik Celaleddin harekete geçerken, Alaaddin'in zindana düşmesinde payı olan annesi Ümmühan Hatun için de hesap vakti yaklaşmaktadır.

Aşk ve Taht bu akşam başlıyor! Bir dehanın zindandan tahta uzanan hikâyesi 6

Alaaddin bütün ihtişamıyla Konya'ya girdiğinde, kalabalığın arasında onu izleyen Destina'nın dünyası altüst olur: Yıllardır unutamadığı adam ile yıllardır düşman bildiği kişi aynı adamdır, Sultan Alaaddin Keykubad. Destina'nın rüyası kabusa dönüşürken Alaaddin hâlâ zindanda çizdiği bir çift yeşil gözün sahibini aramaktadır. Fakat onu bekleyen tek imtihan aşk değildir. Tahtta kalabilmesi için önüne hiç beklemediği bir şart konur: Amca kızı Melike Hüma Hatun'la evlilik…

Aşk ve Taht bu akşam başlıyor! Bir dehanın zindandan tahta uzanan hikâyesi 7

Alaaddin saltanatının ilk adımlarını atarken yalnızca tahtın çevresinde değil, sarayın içinde de büyük bir mücadele başlamaktadır. Eski hesaplar, gizli ittifaklar ve haremde kurulacak oyunlar; aşkı, aile bağlarını ve iktidarı birbirine düğümleyecektir. Üstelik gölgelerde, yeni sultanı ortadan kaldıracak tehlikeli bir plan çoktan kurulmuştur.

Alaaddin yıllardır aradığı kadını tanıyabilecek mi? Destina, kalbine dokunan adamın artık düşmanı olduğu gerçeğiyle ne yapacak? Alaaddin taht uğruna Melike Hüma Hatun'la evlenmeyi kabul edecek mi? Ve taht mücadelesinde ilk ihanet kimden gelecek?

Aşk ve Taht bu akşam başlıyor! Bir dehanın zindandan tahta uzanan hikâyesi 8

"AŞK VE TAHT" KARAKTERLERİNİ TANIYALIM: KİM, KİMDİR?

Her karakteri izleyicilere farklı duygular yaşatacak; aşk, güç, hırs, ihanet ve mücadelenin iç içe geçtiği hikayesiyle sarayın kapılarını aralayan Aşk ve Taht'ın karakterlerini tanıyalım.

Sultan Alaeddin Keykubat (Akın Akınözü): Selçuklu Sultanı Gıyaseddin Keyhüsrev'in oğlu. Zindanın karanlığından tahtın ihtişamına uzanan bir deha; savaşçı kadar sanatkâr, ketum kadar zeki bir hükümdar. Sekiz yıllık esaret onu yalnızca bilemekle kalmamış, sabrın gerçek anlamını da öğretmiştir. Ancak taht kadar zorlu bir imtihan daha onu bekliyor: Destina, ya da bilinen
adıyla Hunad Hatun.

Aşk ve Taht bu akşam başlıyor! Bir dehanın zindandan tahta uzanan hikâyesi 9

Destina (Merjem Šiljak): Kalonoros (Alanya) Kalesi'nin hakimi Kir Vard'ın kızı ve tahtın tek varisi. Kılıcı kadar zekasıyla da fark yaratan, güzelliği kadar diplomasisiyle de nam salan bir kadın. Kalbi ile aklının, Alaeddin'in adaleti ve aşkı arasında sıkışacağı bir yolculuğa çıkacak.

Aşk ve Taht bu akşam başlıyor! Bir dehanın zindandan tahta uzanan hikâyesi 10

Melike Hüma (Simay Barlas): Selçuklu hanedanına mensup, Tuğrulşah'ın kızı. Yıllardır sessizce taşıdığı büyük bir aşkla Alaeddin'e bağlı, asil ve gururlu bir hanedan kadını. Güçlü duruşunun ardında tek bir korku saklı: Alaeddin'i kaybetmek.

Aşk ve Taht bu akşam başlıyor! Bir dehanın zindandan tahta uzanan hikâyesi 11

Ümmühan Hatun (Ayça Bingöl): Alaeddin'in annesi, Selçuklu hanedanının kudretli ulu hatunu. Devletin bekasını her şeyin, hatta evladının mutluluğunun bile üstünde tutan bir kadın. Kontrol edemediği Destina'yı en büyük tehdit olarak gören Ümmühan Hatun, sessiz ama yıkıcı hamleleriyle haremde fırtınalar koparacak.

Aşk ve Taht bu akşam başlıyor! Bir dehanın zindandan tahta uzanan hikâyesi 12

Ayaba (Cem Bender): Kölelikten yetişip Selçuklu Devleti'nin en güçlü emirlerinden biri hâline gelmiş, makam düşkünü ve kurnaz bir siyaset ustası. Devleti de, Alaeddin'i de kendi avucunda tutabilmek için sarayın derinliklerinde sessiz bir ağ örmüştür.

Aşk ve Taht bu akşam başlıyor! Bir dehanın zindandan tahta uzanan hikâyesi 13

Andreas (Halil İbrahim Ceyhan): Küçük yaşta ailesinden koparılıp bir Hristiyan şövalye tarikatınca yetiştirilmiş güçlü bir savaşçı. Kendi geçmişinin gerçeğinden habersiz olan Andreas, Türklere karşı beslediği köklü düşmanlıkla Kir Vard'ın Selçuklulara karşı en tehlikeli kozlarından biri olacak.

Aşk ve Taht bu akşam başlıyor! Bir dehanın zindandan tahta uzanan hikâyesi 14

Celaleddin (Ferit Kaya): Alaeddin'in üvey kardeşi. Bizanslı annesi yüzünden yıllarca dışlanmışlığın acısıyla büyümüş, hırslı, acımasız ve tez canlı bir melik. Alaeddin'in tahtına göz diken Celaleddin, bu uğurda hiçbir yoldan geri durmayacak.

Aşk ve Taht bu akşam başlıyor! Bir dehanın zindandan tahta uzanan hikâyesi 15

Nurcihan (Ceren Benderlioğlu): Sarayda "Abla Hatun" olarak anılan, keskin zekasıyla nam salmış bir siyaset ustası. Öz kardeşi Celaleddin'i tahta oturtabilmek için sarayın gölgelerinde sessiz ittifaklar kuruyor.

Aşk ve Taht bu akşam başlıyor! Bir dehanın zindandan tahta uzanan hikâyesi 16

Kutluboğa (Emrah Altıntoprak): Anadolu Selçuklu Devleti'nin veziri.

Aşk ve Taht bu akşam başlıyor! Bir dehanın zindandan tahta uzanan hikâyesi 17

Efendi Vard (Murat Serezli): Destina ve Arakel'in babası, aşılmaz Kalonoros (Alanya) Kalesi'nin hakimi. Sabrı kadar zekası,
zekası kadar kurnazlığıyla bilinen bir siyaset adamı.

Güçlü oyuncu kadrosu, görkemli prodüksiyonu ve çarpıcı hikâyesiyle dikkat çeken Aşk ve Taht, bu akşam saat 20.00'de ATV'de!

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