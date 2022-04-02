Selami Şahin’in oğlu ölümden döndü! Emirhan’a göğüs tüpü takıldı

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Araçtan çıkartılan yaralılardan Andreas Rangavis, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne; diğer yaralılar ise Manisa Şehir Hastanesi ile ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanelerine kaldırıldı.