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Selami Şahin'in oğlu ölümden döndü! Emirhan'a göğüs tüpü takıldı

Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin ve arkadaşları İstanbul-İzmir yolunda kaza geçirdi. Manisa'da minibüsün kamyonete arkadan çarptığı kazada yaralanan aralarında Emirhan Şahin'in de olduğu 4 kişinin hastaneye kaldırıldı. Tedavisi süren Emirhan Şahin'e göğüs tüpü takıldığı, genel cerrahi servisinde gözlem altında tutulduğu bildirildi.

Giriş Tarihi: 02.04.2022 16:54 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 17:35
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Selami Şahin’in oğlu ölümden döndü! Emirhan’a göğüs tüpü takıldı

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında, İstanbul-İzmir otoyolu Turgutlu ilçesi Sinirli Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

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Selami Şahin’in oğlu ölümden döndü! Emirhan’a göğüs tüpü takıldı

İstanbul'dan İzmir yönüne giden Kürşat Ö. yönetimindeki 34 ET 3131 plakalı minibüs, aynı yöne giden Mazlum S. yönetimindeki 16 AOH 177 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Savrulup bariyere çarpan araçlardan, kamyonet devrildi.

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Selami Şahin’in oğlu ölümden döndü! Emirhan’a göğüs tüpü takıldı

Minibüs sürücüsü Kürşat Ö. ile yolculardan şarkıcı Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin, Celal Gökhan Güldal ve Andreas Rangavis yaralandı.

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Selami Şahin’in oğlu ölümden döndü! Emirhan’a göğüs tüpü takıldı

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Araçtan çıkartılan yaralılardan Andreas Rangavis, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne; diğer yaralılar ise Manisa Şehir Hastanesi ile ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanelerine kaldırıldı.

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Selami Şahin’in oğlu ölümden döndü! Emirhan’a göğüs tüpü takıldı

Durumu ağır olan Rangavis de Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.