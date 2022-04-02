02 Nisan 2022, Cumartesi
Selami Şahin'in oğlu ölümden döndü! Emirhan'a göğüs tüpü takıldı
Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin ve arkadaşları İstanbul-İzmir yolunda kaza geçirdi. Manisa'da minibüsün kamyonete arkadan çarptığı kazada yaralanan aralarında Emirhan Şahin'in de olduğu 4 kişinin hastaneye kaldırıldı. Tedavisi süren Emirhan Şahin'e göğüs tüpü takıldığı, genel cerrahi servisinde gözlem altında tutulduğu bildirildi.
Giriş Tarihi: 02.04.2022 16:54 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 17:35
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