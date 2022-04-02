02 Nisan 2022, Cumartesi
İbrahim Gündoğan gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! “Bir yarımı kaybettim...”
'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisinde canlandırdığı 'Mete Aymar' karakteri ile hafızalara kazınan İbrahim Gündoğan, 63 yaşında hayatını kaybetti. Geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren usta oyuncu, düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Usta oyuncunun dostlarından Kemal Ergül yaptığı açıklamada, "En iyi dostum, en iyi arkadaşımdı. Bir yarımı kaybettim sanki" dedi.
Giriş Tarihi: 02.04.2022 16:28
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