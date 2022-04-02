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İbrahim Gündoğan gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! “Bir yarımı kaybettim...”

'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisinde canlandırdığı 'Mete Aymar' karakteri ile hafızalara kazınan İbrahim Gündoğan, 63 yaşında hayatını kaybetti. Geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren usta oyuncu, düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Usta oyuncunun dostlarından Kemal Ergül yaptığı açıklamada, "En iyi dostum, en iyi arkadaşımdı. Bir yarımı kaybettim sanki" dedi.

Giriş Tarihi: 02.04.2022 16:28
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İbrahim Gündoğan gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! “Bir yarımı kaybettim...”

Göksu Peksimetçi Salihağa Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına, Gündoğan'ın yakınları, dostları ve sevenleri katıldı.

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İbrahim Gündoğan gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! “Bir yarımı kaybettim...”

Usta oyuncunun dostlarından Kemal Ergül yaptığı açıklamada, Gündoğan'la 40 yıllık dostluklarının olduğunu belirterek, birbirlerine nikah şahitliği yaptıklarını söyledi.

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İbrahim Gündoğan gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! “Bir yarımı kaybettim...”

Ergül, aynı zamanda yakın dostluğun gerektirdiği bütün fedakarlıkları yaptıklarını ifade ederek, "Beni boğulmaktan kurtarmıştı. En iyi dostum, en iyi arkadaşımdı. Bir yarımı kaybettim sanki. Çocukları çok iyi bir baba kaybettiler. İyi de bir sanatçıydı, mekanı cennet olsun." dedi.

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İbrahim Gündoğan gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! “Bir yarımı kaybettim...”

İŞİNİ KAYBETME PAHASINA DOĞRUDAN YANA TAVIR ALDI"

Tiyatro ve sinema sanatçısı Ali Yaylı ise Türk sineması ve Türk tiyatrosunun çok önemli bir aktörünü kaybettiğine işaret ederek, Gündoğan'ın tiyatroda usta-çırak ve el verme zincirinin sağlam halkalarından biri olduğunu dile getirdi.

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İbrahim Gündoğan gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! “Bir yarımı kaybettim...”

İbrahim Gündoğan'ın ilkeli bir karakteri ve sarsılmaz bir iradesi olduğunu vurgulayan Yaylı, sözlerini şöyle sürdürdü: