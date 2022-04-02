İbrahim Gündoğan gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! “Bir yarımı kaybettim...”

Ergül, aynı zamanda yakın dostluğun gerektirdiği bütün fedakarlıkları yaptıklarını ifade ederek, "Beni boğulmaktan kurtarmıştı. En iyi dostum, en iyi arkadaşımdı. Bir yarımı kaybettim sanki. Çocukları çok iyi bir baba kaybettiler. İyi de bir sanatçıydı, mekanı cennet olsun." dedi.