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Haberler Galeri Ajda Pekkan'dan kendisini linçleyenlere net yanıt: İstediğinizi yazın, sizi takan yok

Ajda Pekkan'dan kendisini linçleyenlere net yanıt: İstediğinizi yazın, sizi takan yok

Süperstar Ajda Pekkan, Günaydın'a özel samimi açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faaliyetlerine katıldığı için eleştirilmesine anlam veremediğini belirten Pekkan, "Cumhurbaşkanımız, tüm milletimizin seçimi ile belirlenmiş bir kişi ve hepimizin Cumhurbaşkanıdır." dedi. Aynı zamanda Süperstar'ın toplu ulaşım araçlarına ilişkin sözleri de dikkat çekti. İşte ayrıntılar...

Sabah
Giriş Tarihi: 04.04.2022 08:57 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 09:58
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Ajda Pekkan’dan kendisini linçleyenlere net yanıt: İstediğinizi yazın, sizi takan yok

Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, "İstanbul'u gönlümce gezmek istiyorum ama olmuyor" dedi ve şöyle devam etti: "Mesela Marmaray'ı çok merak ediyorum. Kapalıçarşı, Tahtakale, Galata, Perşembe Pazarı'na gidememek de içimde ukde"

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Ajda Pekkan’dan kendisini linçleyenlere net yanıt: İstediğinizi yazın, sizi takan yok

"AJDA PEKKAN'A ZARAR VERMEMEK İÇİN DE FAZLA ORTALARDA GEZMİYORUM"

Türkiye'nin yıllardır rol model alınan isimlerinin başında geliyorsunuz. Bu yaşamınızı nasıl etkiliyor?

Örnek olmak zor. Hep başarılı olmak zorundasınız. Çok büyük bir sorumluluk. Ajda Pekkan ile yaşamak zorundayım, en yorucu olanı da bu aslında. Ajda Pekkan'a zarar vermemek için de fazla ortalarda gezmiyorum. Ben insanım ve bundan dolayı zarar görebilirim. Her şeye rağmen iyi ki müzik yapıyorum. İyi ki sevenlerim var. Onların sevgisi dünyaya bedel.

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Ajda Pekkan’dan kendisini linçleyenlere net yanıt: İstediğinizi yazın, sizi takan yok

Böyle yaşamak da kısıtlayıcı bir durum... İstediğiniz gibi gezebiliyor musunuz mesela?

İstanbul'u gönlümce gezmek istiyorum ama olmuyor. Mesela Kapalıçarşı'yı, Tahtakale'yı, Perşembe Pazarı'nı veya Galata'yı gezmek istiyorum ama uzun yıllardır buralara gitmiyorum. İçimde ukdedir bu...

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Ajda Pekkan’dan kendisini linçleyenlere net yanıt: İstediğinizi yazın, sizi takan yok

"VAPURA BİNMEK ÇOK İSTİYORUM"

Bir röportajınızda "Metrobüse, İDO'ya hiç binmedim, çok merak ediyorum" demiştiniz...

Evet, çok merak ediyorum. Metroya da metrobüse de hiç binmedim. Hele Marmaray'ı çok merak ediyorum. Vapura binmek de çok istiyorum. Deniz albayıydı babam, onunla binerdik küçükken. O günler hâlâ aklıma geliyor.

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Ajda Pekkan’dan kendisini linçleyenlere net yanıt: İstediğinizi yazın, sizi takan yok

Kadın olarak sanat dünyasında var olabilmek için nasıl mücadele ettiniz?

Yola kadın olarak değil, insan olarak çıktım. Hümanist, vicdanlı, dürüst bir insan olarak. Ancak yaşamın içinde sana yapılan yanlışlarla öğreniyorsun birçok şeyi. Kendimi hep kolladım, önlemlerimi aldım yani hayat bana akıllı olmayı öğretti. Çok kaliteli insanlarla da çalıştım. Ayhan Işık, Belgin Doruk, Sadri Alışık, Ediz Hun gibi. Ses Dergisi'nin yarışmasına resmimi babam göndermiş. Yarışma sonrası sinema yaptım. Hatta müzikle uğraşmak istiyordum, sinema istemiyordum. Ama bir süre yaptım. Fahrettin Aslan bana teklifte bulundu. Maksim'de Zeki Müren'in altında çalışmaya başladım. Maksim başka bir dünyaydı. Şimdi bir dizide anlatılıyor, oradaki karakterleri yakından tanıma fırsatım oldu.