04 Nisan 2022, Pazartesi
Ajda Pekkan'dan kendisini linçleyenlere net yanıt: İstediğinizi yazın, sizi takan yok
Süperstar Ajda Pekkan, Günaydın'a özel samimi açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faaliyetlerine katıldığı için eleştirilmesine anlam veremediğini belirten Pekkan, "Cumhurbaşkanımız, tüm milletimizin seçimi ile belirlenmiş bir kişi ve hepimizin Cumhurbaşkanıdır." dedi. Aynı zamanda Süperstar'ın toplu ulaşım araçlarına ilişkin sözleri de dikkat çekti. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 04.04.2022 08:57 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 09:58
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