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Selami Şahin’den İrem Derici açıklaması! 'Oh Olsun' krizinin perde arkasını anlattı

İrem Derici ve Lider Şahin'in yaklaşık bir yıl süren aşkı Şahin ailesinin onay vermemesi nedeniyle bitmişti. Birbirleri hakkında yaptıkları açıklamalar nedeniyle defalarca karşı karşıya gelen ikili son olarak Selami Şahin'in 'Oh Olsun' şarkısı nedeniyle karşı karşıya geldi. Selami Şahin, Derici'nin kendi şarkısını okuduğunu duyunca sinirlenmiş ve ihtarname göndermişti. Önceki gün Akmerkez'de görüntülenen usta sanatçı, çok konuşulan olaya açıklık getirdi.

Giriş Tarihi: 09.03.2022 09:26
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Selami Şahin’den İrem Derici açıklaması! ’Oh Olsun’ krizinin perde arkasını anlattı

Şimdilerde sevgilisi Cem Belevi ile yeni şarkısını çıkarmanın heyecanını yaşayan İrem Derici, eski aşkı Lider Şahin'in babası Selami Şahin'den veto yemişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Selami Şahin’den İrem Derici açıklaması! ’Oh Olsun’ krizinin perde arkasını anlattı

'Şarkılar Bizi Söyler' programına konuk olan popçu, söz ve müziği Selami Şahin'e ait olan 'Oh Olsun' isimli şarkısını okumuştu.

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Selami Şahin’den İrem Derici açıklaması! ’Oh Olsun’ krizinin perde arkasını anlattı

"BENİM ŞARKIMI OKUYAMAZ"

Eski gelin adayının kendi şarkısını okuduğunu gören Şahin'in, program yapımcısına ihtarname gönderdiği haberleri çıkmıştı. Usta sanatçının "İrem benim şarkımı okuyamaz" dediği ileri sürülmüştü.

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Selami Şahin’den İrem Derici açıklaması! ’Oh Olsun’ krizinin perde arkasını anlattı

"İREM DERİCİ'YE KARŞI DEĞİLİM"

Selami Şahin, önceki gün Akmerkez'de görüntülendi. Ünlü söz yazarı ve besteci, bu konunun sorulması üzerine "Arkadaşlar bu konu hakkında fazla konuşmak istemiyorum. Ben İrem Hanım'a karşı değilim. Kim olursa olsun benimle bir mutabakat imzalamadan hiçbir şarkımı bir yerde okuyamaz" dedi.

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Selami Şahin’den İrem Derici açıklaması! ’Oh Olsun’ krizinin perde arkasını anlattı

"O KONUYU ÇOCUKLARIMA SORUN"

Basın mensuplarının "Sosyal medyada daha önce ailenizin yaşadığı sorunlar nedeniyle ihtarname çektiğiniz söyleniyor" hatırlatması üzerine Selami Şahin, "Benim kimseyle yaşadığım bir sorun yok. O konuyu çocuklarıma sorun" şeklinde konuştu.