Selami Şahin’den İrem Derici açıklaması! ’Oh Olsun’ krizinin perde arkasını anlattı

"İREM DERİCİ'YE KARŞI DEĞİLİM"

Selami Şahin, önceki gün Akmerkez'de görüntülendi. Ünlü söz yazarı ve besteci, bu konunun sorulması üzerine "Arkadaşlar bu konu hakkında fazla konuşmak istemiyorum. Ben İrem Hanım'a karşı değilim. Kim olursa olsun benimle bir mutabakat imzalamadan hiçbir şarkımı bir yerde okuyamaz" dedi.