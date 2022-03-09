09 Mart 2022, Çarşamba
Selami Şahin’den İrem Derici açıklaması! 'Oh Olsun' krizinin perde arkasını anlattı
İrem Derici ve Lider Şahin'in yaklaşık bir yıl süren aşkı Şahin ailesinin onay vermemesi nedeniyle bitmişti. Birbirleri hakkında yaptıkları açıklamalar nedeniyle defalarca karşı karşıya gelen ikili son olarak Selami Şahin'in 'Oh Olsun' şarkısı nedeniyle karşı karşıya geldi. Selami Şahin, Derici'nin kendi şarkısını okuduğunu duyunca sinirlenmiş ve ihtarname göndermişti. Önceki gün Akmerkez'de görüntülenen usta sanatçı, çok konuşulan olaya açıklık getirdi.
Giriş Tarihi: 09.03.2022 09:26
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