09 Mart 2022, Çarşamba
Gülşen'in dansına tepki yağdı: Kadınların mücadelesine ihanet
Son dönemde giydiği sahne kıyafetleriyle gündem olan Gülşen, yine çok konuşulacak bir olaya imza attı. 7 Mart gecesi verdiği konserde erkek bir seyircinin kucağına oturması ve dans etmesi sosyal medyayı salladı. Kadınlar Günü'nde ortaya çıkan görüntülere özellikle kadınlardan tepki geldi. Gülşen bu hareket nedeniyle; eşitlik, kadın hakları ve şiddete karşı yıllardır verilen mücadeleyi baltalamakla suçlandı.
Giriş Tarihi: 09.03.2022 09:05 Güncelleme Tarihi: 09.03.2022 09:06
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