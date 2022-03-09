Gülşen'in dansına tepki yağdı: Kadınların mücadelesine ihanet

Son dönemde giydiği sahne kıyafetleriyle gündem olan Gülşen, yine çok konuşulacak bir olaya imza attı. 7 Mart gecesi verdiği konserde erkek bir seyircinin kucağına oturması ve dans etmesi sosyal medyayı salladı. Kadınlar Günü'nde ortaya çıkan görüntülere özellikle kadınlardan tepki geldi. Gülşen bu hareket nedeniyle; eşitlik, kadın hakları ve şiddete karşı yıllardır verilen mücadeleyi baltalamakla suçlandı.