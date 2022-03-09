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Haberler Galeri Gülşen'in dansına tepki yağdı: Kadınların mücadelesine ihanet

Gülşen'in dansına tepki yağdı: Kadınların mücadelesine ihanet

Son dönemde giydiği sahne kıyafetleriyle gündem olan Gülşen, yine çok konuşulacak bir olaya imza attı. 7 Mart gecesi verdiği konserde erkek bir seyircinin kucağına oturması ve dans etmesi sosyal medyayı salladı. Kadınlar Günü'nde ortaya çıkan görüntülere özellikle kadınlardan tepki geldi. Gülşen bu hareket nedeniyle; eşitlik, kadın hakları ve şiddete karşı yıllardır verilen mücadeleyi baltalamakla suçlandı.

Giriş Tarihi: 09.03.2022 09:05 Güncelleme Tarihi: 09.03.2022 09:06
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Gülşen’in dansına tepki yağdı: Kadınların mücadelesine ihanet

Gülşen, yaptığı hareketle ortalığı karıştırdı! Konserlerinde giydiği kıyafetleriyle sık sık gündem olan ve sanat dünyasında 'Sahnede kıyafet nasıl olmalı?' tartışması başlatan sanatçı, yine çok konuşulacak bir olaya imza attı.

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Gülşen’in dansına tepki yağdı: Kadınların mücadelesine ihanet

Gülşen'in kucak dansı tepkilerin odağı oldu.

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Gülşen’in dansına tepki yağdı: Kadınların mücadelesine ihanet

Gülşen, 7 Mart gecesi verdiği konserde, izleyiciler arasındaki bir erkeğin kucağına oturdu.

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Gülşen’in dansına tepki yağdı: Kadınların mücadelesine ihanet

Hatta o erkek, sanatçının poposuna şaplak attı. Bu olay tepkiyle karşılandı.

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Gülşen’in dansına tepki yağdı: Kadınların mücadelesine ihanet

'HAKARET SAYARIM'

Özellikle kadınlar, Gülşen'in bir erkeğin kucağına oturmasını eleştirerek o görüntülerin eşitlik ve kadına şiddete karşı verilen mücadeleyi gölgelediğini savundu.