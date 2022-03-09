09 Mart 2022, Çarşamba
Yargı’nın güzel oyuncusu Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı aşkı bitti! Ayrılık sonrası ilk kez konuştu
Yargı'da canlandırdığı Ceylin karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Pınar Deniz, Yiğit Kirazcı ile yaşadığı aşkla da adından söz ettirmişti. Yaz aylarında rol aldıkları 'Aşkın Kıyameti' filminin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan ikili geçtiğimiz ay yollarını ayırmıştı. Pınar Deniz biten ilişkisiyle ilgili ilk kez konuştu.
Giriş Tarihi: 09.03.2022 10:48 Güncelleme Tarihi: 09.03.2022 10:48
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