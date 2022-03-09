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Haberler Galeri Yargı’nın güzel oyuncusu Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı aşkı bitti! Ayrılık sonrası ilk kez konuştu

Yargı’nın güzel oyuncusu Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı aşkı bitti! Ayrılık sonrası ilk kez konuştu

Yargı'da canlandırdığı Ceylin karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Pınar Deniz, Yiğit Kirazcı ile yaşadığı aşkla da adından söz ettirmişti. Yaz aylarında rol aldıkları 'Aşkın Kıyameti' filminin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan ikili geçtiğimiz ay yollarını ayırmıştı. Pınar Deniz biten ilişkisiyle ilgili ilk kez konuştu.

Giriş Tarihi: 09.03.2022 10:48 Güncelleme Tarihi: 09.03.2022 10:48
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Yargı’nın güzel oyuncusu Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı aşkı bitti! Ayrılık sonrası ilk kez konuştu

Yargı'nın başrol oyuncusu Pınar Deniz, L'officiel dergisinin yeni sayısına kapak oldu. Bir süre önce Yiğit Kirazcı ile ilişkisi sona eren Deniz, ayrılık sonrası ilk kez konuştu.

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Yargı’nın güzel oyuncusu Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı aşkı bitti! Ayrılık sonrası ilk kez konuştu

Bugüne kadar kötü giden bir ilişkisi olmadığını söyleyen güzel oyuncu aşkla ilgili şöyle konuştu:

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Yargı’nın güzel oyuncusu Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı aşkı bitti! Ayrılık sonrası ilk kez konuştu

"Ben bütün ilişkilerimi saf bir yerden kurarım. Hayata bu duyguları hissetmek için geldiğimize inanıyorum. Aşk başlarken güzel ama biterken de güzel bitebilmeli. Bu ilişkiyi nasıl yaşadığınla alakalı bir şey. Benim açımdan kötü biten bir ilişkim yok ama üzülüyorsun tabii. Yine de yaş ilerledikçe daha acısız bitiyor."

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Yargı’nın güzel oyuncusu Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı aşkı bitti! Ayrılık sonrası ilk kez konuştu

'KÖPEĞİMİ İNSANLARDAN DAHA ÇOK SEVİYORUM'

Köpeğini insanlardan daha çok sevdiğini belirten Pınar Deniz, bunun sebebini açıkladı:

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Yargı’nın güzel oyuncusu Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı aşkı bitti! Ayrılık sonrası ilk kez konuştu

İnsanların öze dönmesi gerekiyor. Belki de daha büyük sanat çıkacak bu kaostan. İnsan sevmemeye başladım. Hayvanları sevmeyi tercih ediyorum. Köpeğimi insanlardan daha çok seviyorum. Fikri özgür ve sınırsız insanlara ihtiyacımız var. Sınırlı kafa yapısına sahip insanlarla iletişim kurmak istemiyorum. Kendi içime dönüp kendi hayatımı aydınlatmakla meşgulüm."