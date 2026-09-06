Şehir onu konuşuyor! Ortadan kayboldu, efsaneye dönüştü

Büyük sırların ortaya çıktığı ve dengelerin altüst olduğu yeni sezonda, gölgeler ardındaki hesaplaşmalar yerini açık ve amansız bir intikam savaşına bırakıyor.

Kader, Doğan ve Leyla'yı hiç beklemedikleri bir anda yeniden karşı karşıya getiriyor. İkilinin geçmişten gelen aşkı, tehlikelerle dolu bu dünyada büyük bir sınavdan geçiyor.

KADROYA İKİ GÜÇLÜ İSİM DAHİL OLDU

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği, senaryosunu Ertan Kurtulan ve Eylem Akın'ın kaleme aldığı A.B.İ. dizisinin kadrosuna başarılı oyuncular Saadet Işıl Aksoy ve Mustafa Üstündağ dahil oldu.

Başarılı oyuncu Saadet Işıl Aksoy, dizide narin, zarif ve duygusal dünyasıyla öne çıkan Rüya karakterine hayat verecek. Yaşadığı ağır kayıplar ve hayal kırıklıklarının ardından hayata yeniden tutunmaya çalışan Rüya, saflığı, aşka olan sarsılmaz inancı ve çevresine saçtığı ışıkla hikâyeye farklı bir renk katacak.

Ancak sevdiği insanlara duyduğu koşulsuz güven, zamanla Rüya'yı hayatının en büyük sınavıyla karşı karşıya bırakacak. Yaşadıklarıyla birlikte geçireceği büyük değişim, yeni sezonda izleyicinin merakla takip edeceği hikâyelerden biri olacak.

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ, SARUHAN KARAKTERİYLE GELİYOR

Usta oyuncu Mustafa Üstündağ ise dizide hırsı, zekâsı ve güce olan tutkusuyla dikkat çeken Saruhan karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Geçmişin zorluklarını geride bırakarak kendi imparatorluğunu kuran Saruhan, soğukkanlı duruşu ve sarsılmaz ilkeleriyle hikâyenin en kilit figürlerinden biri olacak. Karanlık geçmişiyle dikkat çeken Saruhan'ın Doğan ile girişeceği amansız güç mücadelesi, dizideki tansiyonu zirveye taşıyacak.