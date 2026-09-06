Şehir onu konuşuyor! Ortadan kayboldu, efsaneye dönüştü
Uzun süredir kendisinden haber alınamayan gizemli bir isim, şehirde yeniden fısıltıyla anılmaya başladı. Dara düşenin arkasında görünmeyen bir güç, haksızlığa uğrayanın yanında beliren bu esrarengiz isim için herkes aynı cümleyi kuruyor: "Senin işini ABİ halleder." Peki, bu sözün ardındaki gizem ne?
Kimilerine göre yalnızca bir lakap, kimilerine göre ise efsanevi bir figür…
Uzun süredir nerede olduğu ve izinin nasıl kaybolduğu bilinmeyen o isim, şimdi şehrin dört bir yanında yeniden aynı yankıyla anılıyor. Sokaktaki dinamikleri değiştiren bu hareketliliğin merkezinde ise dilden dile yayılan bir efsane var.
KİMSE YERİNİ BİLMİYOR, HERKES GÜCÜNÜ KONUŞUYOR
Dara düşenlerin arkasında görünmeyen bir güç, haksızlığa uğrayanların ise bir anda yanında beliren o gizemli isim kulaktan kulağa fısıldanıyor: ABİ!
Onu yakından tanıyanların ve kriz anlarında yardımını görenlerin dile getirdiği tek bir cümle var:
"Senin işini 'ABİ' halleder."
Çünkü bazıları ortadan kaybolur. Bazılarıysa geri döndüğünde bir efsaneye dönüşür.
YENİ SEZONDA DENGELER ALTÜST OLUYOR
Şehirde dalga dalga yayılan bu efsanevi hikâye, 2. sezonuyla ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel'in başrollerini paylaştığı A.B.İ., yeni sezonuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
DOĞAN VE LEYLA YENİDEN KARŞI KARŞIYA
İkinci sezonunda seyirciyi yepyeni karakterler ve tansiyonu yüksek bir hikâyeyle buluşturmaya hazırlanan A.B.İ., yeni döneme son derece iddialı bir giriş yapıyor.
Kendi ölümünün gölgesinden sıyrılıp karanlık geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan Doğan, bir yandan parçalanan ailesini toparlamaya çalışırken diğer yandan gücü ve hırsıyla sınır tanımayan Saruhan'a karşı amansız bir mücadeleye girişiyor.