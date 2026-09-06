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Şehir onu konuşuyor! Ortadan kayboldu, efsaneye dönüştü

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Uzun süredir kendisinden haber alınamayan gizemli bir isim, şehirde yeniden fısıltıyla anılmaya başladı. Dara düşenin arkasında görünmeyen bir güç, haksızlığa uğrayanın yanında beliren bu esrarengiz isim için herkes aynı cümleyi kuruyor: "Senin işini ABİ halleder." Peki, bu sözün ardındaki gizem ne?

Şehir onu konuşuyor! Ortadan kayboldu, efsaneye dönüştü 1

Kimilerine göre yalnızca bir lakap, kimilerine göre ise efsanevi bir figür…

Uzun süredir nerede olduğu ve izinin nasıl kaybolduğu bilinmeyen o isim, şimdi şehrin dört bir yanında yeniden aynı yankıyla anılıyor. Sokaktaki dinamikleri değiştiren bu hareketliliğin merkezinde ise dilden dile yayılan bir efsane var.

Şehir onu konuşuyor! Ortadan kayboldu, efsaneye dönüştü 2

KİMSE YERİNİ BİLMİYOR, HERKES GÜCÜNÜ KONUŞUYOR

Dara düşenlerin arkasında görünmeyen bir güç, haksızlığa uğrayanların ise bir anda yanında beliren o gizemli isim kulaktan kulağa fısıldanıyor: ABİ!

Onu yakından tanıyanların ve kriz anlarında yardımını görenlerin dile getirdiği tek bir cümle var:

"Senin işini 'ABİ' halleder."

Çünkü bazıları ortadan kaybolur. Bazılarıysa geri döndüğünde bir efsaneye dönüşür.

Şehir onu konuşuyor! Ortadan kayboldu, efsaneye dönüştü 3

YENİ SEZONDA DENGELER ALTÜST OLUYOR

Şehirde dalga dalga yayılan bu efsanevi hikâye, 2. sezonuyla ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel'in başrollerini paylaştığı A.B.İ., yeni sezonuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

A.B.İ. 19. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI: YENİ BÖLÜM 8 EYLÜL SALI 20.00'DE ATV'DE
Şehir onu konuşuyor! Ortadan kayboldu, efsaneye dönüştü 4

DOĞAN VE LEYLA YENİDEN KARŞI KARŞIYA

İkinci sezonunda seyirciyi yepyeni karakterler ve tansiyonu yüksek bir hikâyeyle buluşturmaya hazırlanan A.B.İ., yeni döneme son derece iddialı bir giriş yapıyor.

Şehir onu konuşuyor! Ortadan kayboldu, efsaneye dönüştü 5

Kendi ölümünün gölgesinden sıyrılıp karanlık geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan Doğan, bir yandan parçalanan ailesini toparlamaya çalışırken diğer yandan gücü ve hırsıyla sınır tanımayan Saruhan'a karşı amansız bir mücadeleye girişiyor.

A.B.İ. 19. BÖLÜM 1. TANITIMI SEN HAYATIMI KURTARDIN…"
Şehir onu konuşuyor! Ortadan kayboldu, efsaneye dönüştü 6

'A.B.İ.' YENİ SEZONUYLA SALI AKŞAMI ATV'DE!

Kader, Doğan ve Leyla'yı hiç beklemedikleri bir anda yeniden karşı karşıya getiriyor. İkilinin geçmişten gelen aşkı, tehlikelerle dolu bu dünyada büyük bir sınavdan geçiyor.

Büyük sırların ortaya çıktığı ve dengelerin altüst olduğu yeni sezonda, gölgeler ardındaki hesaplaşmalar yerini açık ve amansız bir intikam savaşına bırakıyor.

Bergüzar Korel A.B.İ. kadrosuna katıldı BERGÜZAR KOREL A.B.İ. KADROSUNA KATILDI
Şehir onu konuşuyor! Ortadan kayboldu, efsaneye dönüştü 7

KADROYA İKİ GÜÇLÜ İSİM DAHİL OLDU

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği, senaryosunu Ertan Kurtulan ve Eylem Akın'ın kaleme aldığı A.B.İ. dizisinin kadrosuna başarılı oyuncular Saadet Işıl Aksoy ve Mustafa Üstündağ dahil oldu.

Başarılı oyuncu Saadet Işıl Aksoy, dizide narin, zarif ve duygusal dünyasıyla öne çıkan Rüya karakterine hayat verecek. Yaşadığı ağır kayıplar ve hayal kırıklıklarının ardından hayata yeniden tutunmaya çalışan Rüya, saflığı, aşka olan sarsılmaz inancı ve çevresine saçtığı ışıkla hikâyeye farklı bir renk katacak.

Ancak sevdiği insanlara duyduğu koşulsuz güven, zamanla Rüya'yı hayatının en büyük sınavıyla karşı karşıya bırakacak. Yaşadıklarıyla birlikte geçireceği büyük değişim, yeni sezonda izleyicinin merakla takip edeceği hikâyelerden biri olacak.

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ, SARUHAN KARAKTERİYLE GELİYOR

Usta oyuncu Mustafa Üstündağ ise dizide hırsı, zekâsı ve güce olan tutkusuyla dikkat çeken Saruhan karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Geçmişin zorluklarını geride bırakarak kendi imparatorluğunu kuran Saruhan, soğukkanlı duruşu ve sarsılmaz ilkeleriyle hikâyenin en kilit figürlerinden biri olacak. Karanlık geçmişiyle dikkat çeken Saruhan'ın Doğan ile girişeceği amansız güç mücadelesi, dizideki tansiyonu zirveye taşıyacak.

Şehir onu konuşuyor! Ortadan kayboldu, efsaneye dönüştü 8

Geçmişi sırlarla dolu bir adamın, adalet ve intikam arasında verdiği mücadelenin ekrana taşınacağı A.B.İ., yeni sezonuyla salı akşamı ATV'de başlıyor.

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