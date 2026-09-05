"HAYATIMIN EN GÜZEL DETAYLARI BU KARELERDE SAYENDE SAKLI SEVGİLİM"

Stockholm sokaklarında çekilen yeni nikah fotoğrafları kısa sürede büyük ilgi gördü. Düvenci, sosyal medya hesabından paylaştığı karelere romantik bir not da düştü.

"Hayatımın en güzel detayları bu karelerde sayende saklı sevgilim... @guclumete Durup durup fotoğraflarımıza bakıyorum. Bana hissettirdiklerin tarifsiz. Gerçekten coşku ve duyguların içinde yaşanması ve kelimelerin ifade etmeye yetmemesi gerçekmiş. 💙 Sana ilk günden beri her gün teşekkür ediyorum ve etmeye de devam edeceğim."