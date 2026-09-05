Ceyda Düvenci’den sürpriz nikah sonrası yeni kareler! Eşine aşkını haykırdı
Yaklaşık iki buçuk yıldır aşk yaşayan Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete, Stockholm'de gerçekleştirdikleri sürpriz nikahla hayatlarını birleştirdi. Düvenci, sosyal medya hesabından "Hayatımın en güzel detayları" notuyla nikah töreninden yeni karelerini takipçileriyle paylaştı.
Ceyda Düvenci ve radyo programcısı Güçlü Mete'nin Stockholm'de gerçekleştirdiği sürpriz nikaha ait yeni kareler ortaya çıktı.
Ceyda Düvenci, oyuncu Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini 2023 yılında sonlandırmıştı. Boşanmanın ardından bir süre özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Düvenci, daha sonra Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açtı.
İlişkileri 2024 yılında gündeme gelen çift, kısa süre içerisinde mutluluklarını sosyal medya paylaşımlarıyla takipçileriyle paylaşmaya başladı.
Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete, aldıkları sürpriz bir kararla nikah masasına oturdu. Çift, geçtiğimiz günlerde İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Türkiye Büyükelçiliği'nde düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girdi.
Gösterişli bir düğün yerine kendilerine özel bir nikah törenini tercih eden çift, bu anlamlı günlerinden kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşmayı da ihmal etmedi.