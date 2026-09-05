-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Ceyda Düvenci’den sürpriz nikah sonrası yeni kareler! Eşine aşkını haykırdı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Yaklaşık iki buçuk yıldır aşk yaşayan Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete, Stockholm'de gerçekleştirdikleri sürpriz nikahla hayatlarını birleştirdi. Düvenci, sosyal medya hesabından "Hayatımın en güzel detayları" notuyla nikah töreninden yeni karelerini takipçileriyle paylaştı.

Ceyda Düvenci’den sürpriz nikah sonrası yeni kareler! Eşine aşkını haykırdı 1

Ceyda Düvenci ve radyo programcısı Güçlü Mete'nin Stockholm'de gerçekleştirdiği sürpriz nikaha ait yeni kareler ortaya çıktı.

Ceyda Düvenci’den sürpriz nikah sonrası yeni kareler! Eşine aşkını haykırdı 2

Ceyda Düvenci, oyuncu Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini 2023 yılında sonlandırmıştı. Boşanmanın ardından bir süre özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Düvenci, daha sonra Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açtı.

Ceyda Düvenci’den sürpriz nikah sonrası yeni kareler! Eşine aşkını haykırdı 3

İlişkileri 2024 yılında gündeme gelen çift, kısa süre içerisinde mutluluklarını sosyal medya paylaşımlarıyla takipçileriyle paylaşmaya başladı.

Ceyda Düvenci sessiz sedasız evlendi CEYDA DÜVENCİ SESSİZ SEDASIZ EVLENDİ
Ceyda Düvenci’den sürpriz nikah sonrası yeni kareler! Eşine aşkını haykırdı 4

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete, aldıkları sürpriz bir kararla nikah masasına oturdu. Çift, geçtiğimiz günlerde İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Türkiye Büyükelçiliği'nde düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girdi.

Ceyda Düvenci’den sürpriz nikah sonrası yeni kareler! Eşine aşkını haykırdı 5

Gösterişli bir düğün yerine kendilerine özel bir nikah törenini tercih eden çift, bu anlamlı günlerinden kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşmayı da ihmal etmedi.

Ceyda Düvenci’den sürpriz nikah sonrası yeni kareler! Eşine aşkını haykırdı 6

"HAYATIMIN EN GÜZEL DETAYLARI BU KARELERDE SAYENDE SAKLI SEVGİLİM"

Stockholm sokaklarında çekilen yeni nikah fotoğrafları kısa sürede büyük ilgi gördü. Düvenci, sosyal medya hesabından paylaştığı karelere romantik bir not da düştü.

"Hayatımın en güzel detayları bu karelerde sayende saklı sevgilim... @guclumete Durup durup fotoğraflarımıza bakıyorum. Bana hissettirdiklerin tarifsiz. Gerçekten coşku ve duyguların içinde yaşanması ve kelimelerin ifade etmeye yetmemesi gerçekmiş. 💙 Sana ilk günden beri her gün teşekkür ediyorum ve etmeye de devam edeceğim."

Ceyda Düvenci’den sürpriz nikah sonrası yeni kareler! Eşine aşkını haykırdı 7

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete'nin mutluluk dolu pozlarına yakın arkadaşlarının yanı sıra sanat dünyasından isimler ve hayranlarından da çok sayıda tebrik mesajı geldi.

Kubilay Aka’nın oyunculuk serüveni böyle başladı! Her şey havalimanında gelen mesajla değişti
Sonraki Galeri
Kubilay Aka’nın oyunculuk serüveni böyle başladı! Her şey havalimanında gelen mesajla değişti
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin