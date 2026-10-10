-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Adını Feriha Koydum’un Gülsüm’ü Pelin Ermiş’in son hali olay oldu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Aşk-ı Memnu'da Cemile, Adını Feriha Koydum'da ise Gülsüm karakterine hayat veren Pelin Ermiş, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun son hali takipçilerinin dikkatini çekti.

Adını Feriha Koydum’un Gülsüm’ü Pelin Ermiş’in son hali olay oldu 1

Bir döneme damga vuran Adını Feriha Koydum dizisinde Gülsüm, Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı Aşk-ı Memnu dizisinde ise Cemile karakterine hayat veren Pelin Ermiş, son haliyle gündeme geldi.

Adını Feriha Koydum’un Gülsüm’ü Pelin Ermiş’in son hali olay oldu 2

Şimdilerde 44 yaşında olan ünlü oyuncu, tiyatro sahnesinde de rol alıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Pelin Ermiş'in Instagram hesabından paylaştığı son fotoğraflar ise dikkat çekti.

Adını Feriha Koydum’un Gülsüm’ü Pelin Ermiş’in son hali olay oldu 3

SON HALİNE BEĞENİ YAĞDI

Pelin Ermiş'in mavi elbiseli pozları sosyal medyada gündem oldu. Oyuncunun son halini gören bazı takipçileri yıllar içindeki değişimine dikkat çekerken bazıları ise görünümünün hâlâ aynı olduğunu dile getirdi.

Adını Feriha Koydum’un Gülsüm’ü Pelin Ermiş’in son hali olay oldu 4

PELİN ERMİŞ KİMDİR?

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Pelin Ermiş, televizyon kariyerine 2006 yılında Şöhret Okulu dizisiyle başladı. Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Cemile karakteriyle geniş kitlelerce tanınan oyuncu, daha sonra Vazgeç Gönlüm, Adını Feriha Koydum, Emir'in Yolu ve Hangimiz Sevmedik gibi dizilerde rol aldı.

Adını Feriha Koydum’un Gülsüm’ü Pelin Ermiş’in son hali olay oldu 5

2023 yılında Sarmaşık Zamanı dizisinde Sevda karakterini canlandıran Ermiş, Kızıl Goncalar dizisinin ikinci sezonunda ise Çağla karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Oyuncu ayrıca Cehennem 3D, Bekçi ve Kiraz Mevsimi filmlerinde de rol aldı.

Sefo gizemli kadınla Arnavutköy'de görüntülendi! Aşk geçmişi yeniden gündemde
Sonraki Galeri
Sefo gizemli kadınla Arnavutköy'de görüntülendi! Aşk geçmişi yeniden gündemde
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin