Adını Feriha Koydum’un Gülsüm’ü Pelin Ermiş’in son hali olay oldu

Aşk-ı Memnu'da Cemile, Adını Feriha Koydum'da ise Gülsüm karakterine hayat veren Pelin Ermiş, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun son hali takipçilerinin dikkatini çekti.

Bir döneme damga vuran Adını Feriha Koydum dizisinde Gülsüm, Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı Aşk-ı Memnu dizisinde ise Cemile karakterine hayat veren Pelin Ermiş, son haliyle gündeme geldi.

Şimdilerde 44 yaşında olan ünlü oyuncu, tiyatro sahnesinde de rol alıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Pelin Ermiş'in Instagram hesabından paylaştığı son fotoğraflar ise dikkat çekti.

SON HALİNE BEĞENİ YAĞDI Pelin Ermiş'in mavi elbiseli pozları sosyal medyada gündem oldu. Oyuncunun son halini gören bazı takipçileri yıllar içindeki değişimine dikkat çekerken bazıları ise görünümünün hâlâ aynı olduğunu dile getirdi.

PELİN ERMİŞ KİMDİR? Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Pelin Ermiş, televizyon kariyerine 2006 yılında Şöhret Okulu dizisiyle başladı. Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Cemile karakteriyle geniş kitlelerce tanınan oyuncu, daha sonra Vazgeç Gönlüm, Adını Feriha Koydum, Emir'in Yolu ve Hangimiz Sevmedik gibi dizilerde rol aldı.