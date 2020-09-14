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Haberler Galeri Sefirin Kızı’nın yıldızı Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu hakkında şok gerçek! Meğer aralarında...

Sefirin Kızı’nın yıldızı Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu hakkında şok gerçek! Meğer aralarında...

Sefirin Kızı dizisiyle yeniden ekrana dönen Neslihan Atagül sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide Uraz Kaygılaroğlu ile yakaladıkları uyumla ekranların en çok konuşulan ismi olan Neslihan Atagül, özel hayatıyla da mercek altına alındı. Kadir Doğulu ile mutlu bir evliliği olan Neslihan Atagül'ün arasındaki yaş farkı ortaya çıktı. Sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla yakından takip edilen Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu aralarındaki yaş farkıyla dikkat çekti. İşte sevenleri tarafından mercek altına alınan Neslihan Atagül ve eşi Kadir Doğulu ile birlikte birçok ünlünün gerçek yaşları...

Giriş Tarihi: 14.09.2020 17:40 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020 17:44
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Sefirin Kızı’nın yıldızı Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu hakkında şok gerçek! Meğer aralarında...

Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül sosyal medyanın gündemine oturdu. Kadir Doğulu ile mutlu bir evliliği olan Neslihan Atagül'ün arasındaki yaş farkı ortaya çıktı. İşte sevenleri tarafından mercek altına alınan Neslihan Atagül ve eşi Kadir Doğulu ile birlikte birçok ünlünün gerçek yaşları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sefirin Kızı’nın yıldızı Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu hakkında şok gerçek! Meğer aralarında...

SİNEM KOBAL
14 Ağustos 1987

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Sefirin Kızı’nın yıldızı Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu hakkında şok gerçek! Meğer aralarında...

KENAN İMİRZALIOĞLU
18 Haziran 1974

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Sefirin Kızı’nın yıldızı Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu hakkında şok gerçek! Meğer aralarında...

FAHRİYE EVCEN
4 Haziran 1986

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Sefirin Kızı’nın yıldızı Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu hakkında şok gerçek! Meğer aralarında...

BURAK ÖZÇİVİT
24 Aralık 1984