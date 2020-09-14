Çukur dizisinin Efsun'u Damla Sönmez herkesi şaşırttı

Ekranların en sevilen dizilerinden olan Çukur'da Efsun karakterine hayat veren Damla Sönmez sosyal medyanın da gündemine oturdu. Öldü sanılan Baykal'ın kızı olan aklı başında, zeki ve korkusuz Efsun'u canlandıran Damla Sönmez'in özel hayatı da mercek altına alındı. Güzel oyuncunun boyu merak konusu oldu. İşte Damla Sönmez ve birçok ünlü ismin boyu...