ANA SAYFA
Çukur dizisinin Efsun'u Damla Sönmez herkesi şaşırttı
Ekranların en sevilen dizilerinden olan Çukur'da Efsun karakterine hayat veren Damla Sönmez sosyal medyanın da gündemine oturdu. Öldü sanılan Baykal'ın kızı olan aklı başında, zeki ve korkusuz Efsun'u canlandıran Damla Sönmez'in özel hayatı da mercek altına alındı. Güzel oyuncunun boyu merak konusu oldu. İşte Damla Sönmez ve birçok ünlü ismin boyu...
Giriş Tarihi: 14.09.2020 17:55 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020 17:56
- 1
- 50
- 2
- 50
- 3
- 50
- 4
- 50
- 5
- 50