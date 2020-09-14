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Çukur dizisinin Efsun'u Damla Sönmez herkesi şaşırttı

Ekranların en sevilen dizilerinden olan Çukur'da Efsun karakterine hayat veren Damla Sönmez sosyal medyanın da gündemine oturdu. Öldü sanılan Baykal'ın kızı olan aklı başında, zeki ve korkusuz Efsun'u canlandıran Damla Sönmez'in özel hayatı da mercek altına alındı. Güzel oyuncunun boyu merak konusu oldu. İşte Damla Sönmez ve birçok ünlü ismin boyu...

Giriş Tarihi: 14.09.2020 17:55 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020 17:56
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Çukur dizisinin Efsun'u Damla Sönmez herkesi şaşırttı

Çukur'da Efsun karakterine hayat veren Damla Sönmez'in özel hayatı izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Damla Sönmez hakkında araştırma yapan seyirciler güzel oyuncunun boyunu merak etti. İşte Damla Sönmez ve birçok ünlü ismin boyu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çukur dizisinin Efsun'u Damla Sönmez herkesi şaşırttı

ELİF DOĞAN - 162 CM

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Çukur dizisinin Efsun'u Damla Sönmez herkesi şaşırttı

ENGİN AKYÜREK 187 CM

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Çukur dizisinin Efsun'u Damla Sönmez herkesi şaşırttı

ARAS BULUT İYNEMLİ 183 CM

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Çukur dizisinin Efsun'u Damla Sönmez herkesi şaşırttı

HAZAL SUBAŞI 166 CM