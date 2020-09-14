Gençliğim Eyvah'ın Azra’sı Elif Doğan'ın ortaya çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı!

Gençliğim Eyvah bu yaza damga yapımlarda olurken dizinin oyuncuları da mercek altına alındı. Kadrosunda usta oyuncuların yanı sıra genç yeteneklere de yer veren Gençliğim Eyvah'ta Azra karakterine hayat veren Elif Doğan, sosyal medyanın gündemine oturdu. Aşk Laftan Anlamaz dizisiyle ilk kez izleyici karşısına çıkan Elif Doğan, başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettirdi. Sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çeken Elif Doğan'ın paylaştığı çocukluk fotoğraflarıyla ilgi odağı oldu. İşte Elif Doğan'ın beğeni yağan çocukluk fotoğrafları...