Hekimoğlu'nun Ateş'i Timuçin Esen’in eşi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı!

Hekimoğlu'nda Ateş Hekimoğlu karakterine hayat veren Timuçin Esen ilgi odağı oldu. Gurbet Kadını dizisiyle televizyon dünyasına adım atan Timuçin Esen, yıllar içinde ekranların vazgeçilmez ismi oldu. Başarılı oyunculuğuyla adından en çok söz ettiren oyunculardan da olsa özel hayatını ve ailesini kamerlardan uzak tutan Timuçin Esen'in eşi görenleri şaşırttı. İşte Timuçin Esen ve birçok ünlü ismin merak edilen eşi...