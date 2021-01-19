19 Ocak 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Hekimoğlu'nun Ateş'i Timuçin Esen’in eşi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı!

Hekimoğlu'nun Ateş'i Timuçin Esen’in eşi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı!

Hekimoğlu'nda Ateş Hekimoğlu karakterine hayat veren Timuçin Esen ilgi odağı oldu. Gurbet Kadını dizisiyle televizyon dünyasına adım atan Timuçin Esen, yıllar içinde ekranların vazgeçilmez ismi oldu. Başarılı oyunculuğuyla adından en çok söz ettiren oyunculardan da olsa özel hayatını ve ailesini kamerlardan uzak tutan Timuçin Esen'in eşi görenleri şaşırttı. İşte Timuçin Esen ve birçok ünlü ismin merak edilen eşi...

Giriş Tarihi: 19.01.2021 16:06
  • 1
  • 117
Hekimoğlu'nun Ateş'i Timuçin Esen’in eşi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı!

Hekimoğlu dizisinde canlandırdığı Ateş Hekimoğlu karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Timuçin Esen'in eşi merak konusu oldu. İşte Timuçin Esen başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 117
Hekimoğlu'nun Ateş'i Timuçin Esen’in eşi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı!

SEDA BAKAN

  • 3
  • 117
Hekimoğlu'nun Ateş'i Timuçin Esen’in eşi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı!

SEDA BAKAN VE EŞİ ALİ EREL

  • 4
  • 117
Hekimoğlu'nun Ateş'i Timuçin Esen’in eşi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı!

SEDA BAKAN VE EŞİ ALİ EREL

  • 5
  • 117
Hekimoğlu'nun Ateş'i Timuçin Esen’in eşi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı!

BİRKAN SOKULLU