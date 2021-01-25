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25 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Sefirin Kızı'nda peş peşe ayrılık iddiası! Güzel oyuncudan sonra o isimde... Sefirin Kızı'nda peş peşe ayrılık iddiası! Güzel oyuncudan sonra o isimde...
Star TV ekranlarının iddialı yapımları arasında yer alan Sefirin Kızı'nda peş peşe ayrılık iddiaları yaşanıyor. Dizinin güzel oyuncusu Neslihan Atagül, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçtiğimiz hafta diziden ayrılmıştı. Hayranlarının büyük üzüntüyle karşıladığı olay sonrasında, yeni bir ismin daha diziden ayrılacağı iddia edildi. Dizide Gediz karakterine hayat veren Uraz Kaygılaroğlu'nun ayrılık iddiası gündemdeki sıcaklığını koruyor. Henüz konu hakkında açıklama yapılmaması ise iddiaları güçlendiriyor.
Giriş Tarihi: 25.01.2021 18:47
Sefirin Kızı dizisinde gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Uraz Kaygılaroğlu'nun diziden ayrılacağı iddiası gündeme bomba gibi düşüyor. Dizide hayat verdiği Gediz karakteri ile gönüllere taht kuran yakışıklı oyuncunun akıbeti merak ediliyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta dizinin başrol oyuncu Neslihan Atagül, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle diziden ayrılmuştı. Hayranları merakla kanal ve oyuncu tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sefirin Kızı dizisinde başroller birer birer ayrılıyor. Geçirgen bağırsak sendorumuyla mücadele eden Neslihan Atagül'ün diziye veda etmesinin ardından Uraz Kaygılaroğlu'nun da kadrodan ayrılacağı ortaya çıktı. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yaklaşık 2 ay sonra Sefirin Kızı dizisinden ayrılacağı konuşulan Kaygılaroğlu, diziye 1-2 bölüm içinde veda edecek.
URAZ KAYGILAROĞLU KİMDİR?
30 Haziran 1987 tarihinde dünyaya gelen Türk oyuncu ve sunucu Uraz Kaygılaroğlu,İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümü mezunudur.
Show TV'de yayınlanan Pis Yedili adlı gençlik dizisinde Can rolünü oynamış, 70. bölümde ayrılmıştır. Fox Tv'de yayınlanan Harem adlı dizide Feminen ağa rolünü canlandırmıştır.
TRT 1'de yayınlanan Eski Hikâye dizisinde Ömer rolünü canlandırmıştır. Aynı zamanda Tam Zamanı adlı bilgi yarışmasının sunuculuğunu yapmıştır. Kanal D'de yayınlanan Takip adlı bilgi yarışmasını sunmuştur. TRT 1'de yayınlanan Yedi Güzel Adam dizisinde Adil Erdem Bayazıt rolünü canlandırmıştır.
Türkiye'de ve Azerbaycan'da popüler olan "Baba Candır " dizisinde Haluk Güney rolünü canlandırmıştır. Aynı zamanda TRT1'de yayınlanan Kuyruk adlı yarışmanın sunuculuğunu yapmıştır. Show TV'de yayınlanan Klavye Delikanlıları dizisinde Kuzen Volki rolünü oynamıştır. Şu anda Star TV' de yayınlanan Sefirin Kızı' dizisinde Gediz rolünü oynamaktadır.