Sefirin Kızı'nda peş peşe ayrılık iddiası! Güzel oyuncudan sonra o isimde...

Sefirin Kızı dizisinde gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Uraz Kaygılaroğlu'nun diziden ayrılacağı iddiası gündeme bomba gibi düşüyor. Dizide hayat verdiği Gediz karakteri ile gönüllere taht kuran yakışıklı oyuncunun akıbeti merak ediliyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta dizinin başrol oyuncu Neslihan Atagül, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle diziden ayrılmuştı. Hayranları merakla kanal ve oyuncu tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor.