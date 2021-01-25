Lupin hayranlarına müjde: Onayı aldı! Lupin 2. sezon ne zaman başlayacak?

LUPİN 2 SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Gelen bilgiye göre Lupin dizinin mini dizi olarak tasarlandığı yönünde. Aslında 7 bölümünün tanıtıldığı dizi ekranlara da 5 bölüm olarak gösterildi. Dizinin diğer bölümlerinin ileri dönemde mi yayınlanacağı yoksa 2. sezon ile birlikte mi yayınlanacağı merak konusu oldu.