Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
26 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Lupin hayranlarına müjde: Onayı aldı! Lupin 2. sezon ne zaman başlayacak? Lupin hayranlarına müjde: Onayı aldı! Lupin 2. sezon ne zaman başlayacak?
Lupin 2. sezon ne zaman başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Netflix'in yeni dizileri arasında yer alan Lupin'in yeni sezon tarihi merak ediliyor. Yayınlanan ilk sezonu ile adından söz ettiren dizinin yapımcılarından gelecek haberler bekleniyor. İlk sezonu 5 bölümden oluşan dizinin yeni sezon tarihi araştırılıyor. İşte, Lupin 2. sezon ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 25.01.2021 23:13 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021 23:13
Lupin 2. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yayınlanan ilk sezonuyla adından söz ettirmeyi başaran Lupin'in yeni sezon tarihi merak ediliyor. Netflix tarafından ilk sezonu 5 bölümden oluşan dizinin kadrosu ve konusu oldukça beğenildi. Kısa sürede hayran kitlesi oluşan dizinin yeni sezonu iple çekilmeye başlandı. İşte, Lupin 2. sezon ne zaman başlayacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR LUPİN 2 SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?
Gelen bilgiye göre Lupin dizinin mini dizi olarak tasarlandığı yönünde. Aslında 7 bölümünün tanıtıldığı dizi ekranlara da 5 bölüm olarak gösterildi. Dizinin diğer bölümlerinin ileri dönemde mi yayınlanacağı yoksa 2. sezon ile birlikte mi yayınlanacağı merak konusu oldu.
LUPİN 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Lupin dizi halen gösterimde. Dizinin yakın zamanda 2. sezon için onay alması ve yeni sezon çekimlerine başlanması bekleniyor. Eğer onay alırsa, dizinin 2022 yılının Ocak ayında ekranlarda olacağı tahmin ediliyor.
LUPİN KONUSU NEDİR?
Lupin dizinin konusu aslında babasını bir cinayete kurban veren çocuğun büyüdüğü zaman alacağı intikamı konu edinmektedir. Babasının temiz olduğunu ortaya çıkarmak için adım adım planının işleyen Assana Diop karakteri, bunu Kibar Hırsız ismindeki kitaptan esinlenerek yapmaktadır.
Intouchables, Jurassic World, X-Men: Days of Future Past gibi filmlerle tanınan Omar Sy'ın başrolünde olduğu dizinin ilk 5 bölümü şu anda Netflix'te erişilebilir durumda. Her bölümü de yaklaşık olarak 45 dakika.