Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli gerçek mesleğiyle şaşırttı! Oyuncu olmasaydı...

Çukur'da canlandırdığı Yamaç Koçovalı karakteriyle izleyici karşısına çıkan Aras Bulut İynemli, hayranları tarafından yakından takibe alındı. Yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da geniş bir hayran kitlesi bulunan Aras Bulut İynemli'nin hayatına dair pek çok konu merak edildi. Yakışıklı oyuncunun gerçek mesleği ise duyanları bir hayli şaşırttı. İşte Aras Bulut İynemli''nin gerçek mesleği...