Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
25 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli gerçek mesleğiyle şaşırttı! Oyuncu olmasaydı... Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli gerçek mesleğiyle şaşırttı! Oyuncu olmasaydı...
Çukur'da canlandırdığı Yamaç Koçovalı karakteriyle izleyici karşısına çıkan Aras Bulut İynemli, hayranları tarafından yakından takibe alındı. Yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da geniş bir hayran kitlesi bulunan Aras Bulut İynemli'nin hayatına dair pek çok konu merak edildi. Yakışıklı oyuncunun gerçek mesleği ise duyanları bir hayli şaşırttı. İşte Aras Bulut İynemli''nin gerçek mesleği...
Giriş Tarihi: 25.01.2021 17:49 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021 17:52
Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, özel hayatı ile oldukça merak edilen isimlerden. İynemli'nin gerçek mesleği ise herkesi şaşırttı. İşte Aras Bulut İynemli ve birçok ünlü ismin gerçek mesleği...
GALERİ DEVAM EDİYOR
FAHRİYE EVCEN
İstanbul'a geldiği bir yaz Oya Aydoğan tarafından keşfedilerek oyunculuğa başlayan Fahriye Evcen, Düsseldorf Heinrich Heine Üniversitesi'nde sosyoloji okuyordu. İstanbul'a yerleşmesinin ardından Almanya'daki üniversite eğitimini tamamlamayan Evcen, Boğaziçi Üniversitesi'nde Tarih bölümünden mezun oldu.
BURAK ÖZÇİVİT
Şimdilerde Kuruluş Osman dizisiyle ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde fotoğrafçılık eğitimi aldı. Burak Özçivit'in sanat hayatı ise babasının ondan habersiz Best Model Yarışması'na başvurmasıyla başladı.
KENAN İMİRZALIOĞLU
Kenan İmirzalıoğlu Yıldız Üniversitesi Matematik Bölümü'nü bitirdi. Ünlü bir aktör olmasaydı belki de başarılı bir akademisyen olurdu.
YILDIZ TİLBE
Şarkılarıyla milyonları kendisine hayran bırakan Yıldız Tilbe, ünlü olmadan önce hayat kavgasının tam da içindeydi. Yıldız Tilbe o dönemlerde, tezgahtarlık, pazarlamacılık ve çocuk bakıcılığı yaptı.