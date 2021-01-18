"Kimsesiz Baba raconu kesiyor" EDHO'nun Kimsesiz'inden muhteşem dönüş! Sevilen oyuncu...

BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞTİ

Ali Sürmeli muhabirlerin "Sağlığınız nasıl? Ne zaman diziye geri döneceksiniz?" sorusuna "Yeniden doğdum, yürüme çağındayım. Çok şükür iyiyiz. Kısmetse döneceğiz" açıklamasını yaptı. Ünlü oyuncunun menajeri Cem Tatlıtuğ "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a ne zaman dönüyorsunuz?" sorusu hakkında bilgi verdi ve "Çekimler devam ediyor, yapımcı ile yaptığımız görüşmede yılbaşından sonra yeni sezona girdiğimizde Ocak ayında tekrar başlayacağız" şeklinde yanıt vermişti.