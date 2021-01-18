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18 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri "Kimsesiz Baba raconu kesiyor" EDHO'nun Kimsesiz'inden muhteşem dönüş! Sevilen oyuncu... "Kimsesiz Baba raconu kesiyor" EDHO'nun Kimsesiz'inden muhteşem dönüş! Sevilen oyuncu...
EDHO'nun Kimsesiz'inden muhteşem dönüş! Sevilen oyuncudan müjdeli haber geldi ve haftaya diziye dahil oluyor. ATV ekranlarının heyecanla takip edilen reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, bu hafta yeni bölümüyle nefesleri kesecek. Bilindiği üzere Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 2 hafta mola vermişti. Dizide Kimsesiz Doğan karakterine hayat veren Ali Sürmeli sezon başında beyin kanaması geçirmişti. Sağlığına kavuşan usta oyuncunun Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde ekranlara dönmesi bekleniyor.
Giriş Tarihi: 18.01.2021 18:21 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021 18:21
EDHO'nun Kimsesiz'inden muhteşem dönüş! Sevilen oyuncu Ali Sürmeli'nin ekranlara döneceği müjdesi geldi. Salı akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da heyecan fırtınası sürüyor. EDHO son bölümde; Ebru'nun hain çıkmasının ardından yeni gelişmeler yaşanıyor. Ceylan ise yeni planlarını devreye sokarak, hainin peşinde olduğunu hissettirir. Dizinin sevilen ismi usta oyuncu Ali Sürmeli'den müjdeli haber geldi. Sezon başında beyin kanaması geçiren sevilen oyuncu Ali Sürmeli, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölümde ekranlarda olacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR KİMSESİZ DOĞAN GERİ DÖNÜYOR
Sağlığına kavuşan usta oyuncu Ali Sürmeli'nin Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın gelecek hafta yayınlanacak 179. bölümünde izleyici karşısına çıkacağı öğrenildi.
BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞTİ
Ali Sürmeli muhabirlerin "Sağlığınız nasıl? Ne zaman diziye geri döneceksiniz?" sorusuna "Yeniden doğdum, yürüme çağındayım. Çok şükür iyiyiz. Kısmetse döneceğiz" açıklamasını yaptı. Ünlü oyuncunun menajeri Cem Tatlıtuğ "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a ne zaman dönüyorsunuz?" sorusu hakkında bilgi verdi ve "Çekimler devam ediyor, yapımcı ile yaptığımız görüşmede yılbaşından sonra yeni sezona girdiğimizde Ocak ayında tekrar başlayacağız" şeklinde yanıt vermişti.
ALİ SÜRMELİ KİMDİR?
Ali Sürmeli 7 Nisan 1959, Solhan, Bingöl doğumlu Zaza asıllı Türk tiyatro ve sinema oyuncusudur.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Devlet Konservatuvarı "Tiyatro" bölümünden mezun (1985) olan sanatçı, Sokak Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı
Sinema filmleri ve dizilerde oynadı. İlk başrolü 1995 yılında oynadığı ve yönetmenliğini Tülay Eratalay'ın yaptığı Düş, Gerçek, Bir de Sinema adlı filmdir. Deli Yürek dizisiyle televizyonda tanındı.