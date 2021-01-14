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14 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Sefirin Kızı'nda fırtınalar estirdi! Ayrılacağı iddiası hayranlarını üzdü! Tasını tarağını... Sefirin Kızı'nda fırtınalar estirdi! Ayrılacağı iddiası hayranlarını üzdü! Tasını tarağını...
Star TV ekranlarının sevilen dizisi Sefirin Kızı'ndan beklenmedik ayrılık iddiası hayranlarını üzdü. Başrollerinde; Neslihan Atagül Doğulu, Engin Akyürek, Uraz Kaygılaroğlu, Hivda Zizan Alp ve Gonca Cilasun gibi isimlerin yer aldığı Sefirin Kızı dizisi kısa süre önce senarist değişikliğine gitmişti. Ege'de geçen bir hikayeyi konu edinen dizide Nare ve Sancar'ın aşkı anlatılıyor. Başarılı dizi sevilen oyuncunun ayrılacağı iddiası hayranlarını üzdü.
Giriş Tarihi: 14.01.2021 00:01
Sefirin Kızı'nda fırtınalar estirdi! Ayrılacağı iddiası hayranlarını üzdü! Tasını tarağını topladığı iddia edildi. Star TV ekranlarında Pazartesi akşamları hayranlarının karşısına çıkan Sefirin Kızı'nda ayrılık iddiası hayranlarını heyecanlandırdı. Dizinin yeni bölümü için heyecanlı bekleyiş sürerken, ayrılık iddiası peş peşe geliyor. Bilindiği üzere Sefirin Kızı dizisi geçtiğimiz günlerde senarist değişikliğine gitmişti. Ardında başrolde yer alan biri isimin diziden ayrılacağı iddiası sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sefirin Kızı dizisinin yeni bölümleri merakla bekleniyor. Çünkü senaryo ekibinde değişim yaşanmıştı. Eylem Canpolat ile Ozan Aksungur'un sorumluluğuna geçen yeni senaryonun neleri beraberinde getireceği de merakla bekleniyor.
Pazartesi akşamları yayınlanan Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı'nda Uraz Kaygılaroğlu konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Gediz Işıklı karakterine hayat veren oyuncunun projeden ayrılacağı iddiası doğru çıktı. Sosyal medyada yayılan bu iddianın detayları da belli oldu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre yapımcı ile anlaşma yapan Uraz Kaygılaroğlu, diziye önümüzdeki aylar içinde veda edecek. Vedanın çok yakın bir zaman içinde olmayacağı ancak Uraz Kaygılaroğlu'nun konu hakkında yapımcı ile el sıkışması projede uzun süreli kalmak istemediğini de ortaya koyuyor.
Sefirin Kızı'nda Gediz'in ayrılmasının ardından izleyicilerin tepkisinin ne olacağı da şimdiden merak konusu oldu.