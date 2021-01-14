Sefirin Kızı'nda fırtınalar estirdi! Ayrılacağı iddiası hayranlarını üzdü! Tasını tarağını...

Birsen Altuntaş'ın haberine göre yapımcı ile anlaşma yapan Uraz Kaygılaroğlu, diziye önümüzdeki aylar içinde veda edecek. Vedanın çok yakın bir zaman içinde olmayacağı ancak Uraz Kaygılaroğlu'nun konu hakkında yapımcı ile el sıkışması projede uzun süreli kalmak istemediğini de ortaya koyuyor.